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В России Конфликт в Керченском проливе

Еще один задержанный украинский капитан назвал себя военнопленным

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Капитан задержанного в Керченском проливе украинского бронекатера "Никополь" Богдан Небылица заявил на допросе в ФСБ РФ, что считает себя военнопленным.

"Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос, в ходе которого он заявил, что является военнопленным", - сообщил "Интерфаксу" адвокат другого обвиняемого Николай Полозов.

Он отметил, что по словам адвоката украинского капитана Эмиля Курбединова, Б.Небылица за время нахождения в СИЗО "Лефортово" был четыре раза по неизвестным причинам переведён в разные камеры.

"Сейчас сидит с человеком по имени Мухамед. Отношения нормальные, но особо не общаются", - резюмировал адвокат.

Б.Небылица стал десятым моряком, заявившем, что считает себя военнопленным и отказавшемся признавать свою вину.

Так, ранее отказались от дачи показаний командир трёх задержанных кораблей-нарушителей Денис Гриценко, командир буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока, командир судна "Бердянск" Роман Мокряк, а также несколько моряков.

Также адвокаты ранее посетили раненных моряков. Они отметили, что их подзащитные чувствуют себя нормально и идут на поправку.

Как сообщалось, ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

В числе арестованных: командир трёх задержанных кораблей-нарушителей Денис Гриценко, командиры судна "Бердянск" Роман Мокряк, буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимир Лисовой; сотрудник СБУ Андрей Драч; члены экипажей Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов.

Ранения в результате инцидента в районе пролива получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

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Теги: Украина, Богдан Небылица

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