Президент Белоруссии заявил о возможной встрече с российским коллегой 25 декабря

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предполагает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться 25 декабря в Москве.

"Мне докладывают, что Владимир Владимирович (Путин - ИФ) предлагает 25 декабря встретиться в Кремле и обсудить эти вопросы (российско-белорусского сотрудничества - ИФ). Думаю, что мы встретимся и обсудим", - сказал Лукашенко, закрывая пресс-конференцию для российских СМИ в Минске в пятницу.

Ранее в ходе пресс-конференции Лукашенко заявил, что главным вопросом на его предстоящей встрече с Путиным будет налоговый маневр.

7 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Белоруссии договорились встретиться до конца текущего года для обсуждения спорных ситуаций. "Президенты России и Белоруссии условились провести еще одну встречу до Нового года, главным образом для активизации обсуждений тех вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных, и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи", - сказал Песков.