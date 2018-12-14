В Минске заявили, что правительство РФ отказалось обсуждать компенсацию за налоговый маневр

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявляет, что правительство России отказалось обсуждать компенсацию Минску за налоговый маневр.

"В августе-ноябре говорили о расчетах. Но дальше с российской стороны была занята крайняя позиция. Получается, что в конце ноября пошла такая риторика (отказ от обсуждения - ИФ)", - заявил И.Ляшенко журналистам в пятницу в Минске.

Накануне стало известно, что Минфин Белоруссии оценивает потери бюджета страны в 2019 году чуть более чем в $300 млн из-за начала реализации в РФ налогового маневра.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что главным вопросом на его предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным будет налоговый маневр. Встреча двух президентов может состояться 25 декабря в Москве, считает белорусский лидер.

Как сообщалось, белорусская сторона обеспокоена последствиями для национальной экономики налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Белоруссия импортирует нефть из России беспошлинно. В результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии.

Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белоруссия также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Ранее республиканский Минфин оценивал потери доходов белорусского бюджета в связи с полной отменой экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в сумму более $2 млрд, или около 4% ВВП.