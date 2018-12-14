Лукашенко анонсировал главную тему встречи в Путиным

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным вопросом на его предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным будет налоговый маневр.

"Самым главным вопросом (на встрече с Путиным - ИФ) будет налоговый маневр, чтобы не было, что руководитель сдал Белоруссию за "бочку нефти", - сказал Лукашенко на пресс-конференции в пятницу в Минске.

По его словам, о конкретной дате встречи с Путиным он еще не договорился. "Договорились, что после заседания Союзного Совмина, до Нового года встреча состоится", - продолжил Лукашенко.

"Нам нужна была информация, как пройдет заседание Союзного Совмина. Он (Путин - ИФ) изучает материалы", - отметил президент.

Отвечая на вопрос о возможной угрозе суверенитету Белоруссии со стороны России, Лукашенко сказал: "С Россией я границу не восстанавливаю". Он обратил внимание на то, что в Минске напряженность в большей степени ощущается на "южной границе".

В то же время Лукашенко уклонился от прямого ответа на вопрос об угрозе суверенитету со стороны России. "Если откровенно говорить, то и встреча (с Путиным - ИФ) может не состояться", - сказал белорусский президент.

"Что случилось, что вы хватаетесь за договор (о Союзном государстве - ИФ)? Вы его вообще не воспринимали, а сейчас на самом высоком уровне поднимаете этот вопрос. Я не хочу, чтобы Ляшенко (вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко - ИФ) приводил слова Козака (вице-премьера РФ Дмитрия Козака - ИФ). (После вчерашних переговоров - ИФ) я больше знаю и не понимаю, почему ухватились за этот договор именно сейчас", - заявил белорусский лидер.

7 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Белоруссии договорились встретиться до конца текущего года для обсуждения спорных ситуаций. "Президенты России и Белоруссии условились провести еще одну встречу до Нового года, главным образом для активизации обсуждений тех вопросов двусторонних отношений, которые относились к категории спорных, и в решении которых удалось серьезно продвинуться на недавней встрече в Сочи", - сказал Песков.