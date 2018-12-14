Лукашенко ответит Брижит Бардо на письмо о защите бездомных животных

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ответит французской актрисе Брижит Бардо на письмо о защите бездомных животных.

"Брижит Бардо прислала письмо. Готовим ей ответ. Очень важную тему подняла", - сказал Лукашенко на пресс-конференции российским СМИ в пятницу в Минске.

Президент назвал безобразием усыпление здоровых брошенных животных, но отметил при этом, что во всем виноваты люди, которые выбрасывают животных на улицу.

В конце ноября Бардо обратилась к Лукашенко с просьбой защитить бездомных животных от жестокого обращения и бесчеловечного истребления. "Будьте мужественным, не разочаруйте меня", - так завершила свое письмо актриса.

Копии письма были также направлены премьер-министру Белоруссии Сергею Румасу и председателю Палаты представителей Национального собрания Владимиру Андрейченко.

Бардо активно борется за права животных с начала 1970 годов, является основательницей и главой фонда защиты животных "Фонд Брижит Бардо".