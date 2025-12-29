Поиск

Брижит Бардо похоронят 7 января в Сен-Тропе

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Похороны французской актрисы Брижит Бардо пройдут 7 января 2026 года в Сен-Тропе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на фонд Бардо.

Церемония в Церкви Успения Пресвятой Богородицы начнется в 11:00 по местному времени (13:00 по Москве). Присутствовать можно будет только по приглашению. Однако жители Сен-Тропе смогут проследить за церемонией по трансляции на двух больших экранах в городе.

Похороны пройдут в присутствии узкого круга близких на кладбище, где покоятся родители актрисы и ее первый муж Роже Вадим.

Звезда кинематографа 1950-1970-х годов умерла 28 декабря, ей был 91 год.

Брижит Анн-Мари Бардо родилась в Париже и получила воспитание в очень строгой обстановке. В юности она занималась балетом, собираясь посвятить себя классическому танцу.

После появления фотографии Бардо на обложке журнала Elle ее заметил режиссер Марк Аллегре, и она влюбилась в его ассистента Роже Вадима. Благодаря им она дебютировала в кино в 1952 году в возрасте 18 лет.

Бардо неоднократно появлялась в малозаметных ролях в фильмах Саши Гитри и Рене Клера. Ее жизнь изменилась, когда она получила главную роль в фильме Роже Вадима "И Бог создал женщину", который вызвал скандал в 1956 году и принес ей внезапную всемирную славу.

Затем последовала череда успехов: "В случае несчастья", "Парижанка", "Бабетта идет на войну", а также "Истина" режиссера Анри-Жоржа Клузо, который собрал 6 млн зрителей в кинотеатрах.

В 1970 году Бардо стала первой женщиной, выбранной моделью для бюста Марианны - официального символа Франции.

Она завершила карьеру до сорока лет, снявшись в 46 фильмах.

Сен-Тропе Франция Роже Вадим Брижит Бардо
