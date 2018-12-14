Сербия попросит СБ ООН провести экстренное заседание в связи с Косово

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти Сербии заявили, что попросят созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с шагами Косово к преобразованию сил безопасности в армию. Об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на сербский МИД.

В Белграде назвали эти шаги Косово "прямой угрозой миру и стабильности региону", отмечает агентство.

Кроме того, советник президента страны Никола Селакович заявил, что в ответ на решение Косово создать армию Белград "может направить сербские вооруженные силы или объявить Косово оккупированной территорией".

Ранее сообщалось, депутаты, представляющие в скупщине сербского автономного края Косово и Метохии этнических албанцев, в пятницу одобрили три законопроекта - "О силах безопасности", "О службе в силах безопасности" и "О министерстве обороны", в соответствии с которыми фактически стала возможна трансформация этой оборонной структуры в армию.

Этими документами предусмотрено вдвое увеличить численность служащих и постепенно превратить силы безопасности в полноценную профессиональную армию численностью 5 тыс. человек.

Депутаты-сербы бойкотировали голосование, поскольку и Белград, и косовские сербы выступают против этих инициатив косовских властей. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что они противоречат резолюции ООН №1244, и отметил, что КФОР (Силы для Косово) должны такую армию распустить.

В НАТО выразили сожаление в связи с подобным решением.

Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, в одностороннем порядке объявил независимость в 2008 году под названием Республика Косово (со столицей в городе Приштина). Этот шаг признали около 100 стран-членов ООН. Россия независимости Косово не признает.