Главные новости
В РоссииГуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуМоскваВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовЭкономикаОрешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давос
В мире

Постпред России при ООН высказался о создании армии Косово

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Решение о трансформации службы безопасности Косово (СБК) в вооруженные силы (ВС) нарушает резолюцию 1244 СБ ООН и угрожает миру в регионе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с решением Косово о формировании независимой армии.

"Выход на сцену "Вооруженных сил" Косово представляет собой угрозу миру и безопасности в регионе, чреватую рецидивом вооруженного конфликта", - заявил Небензя.

Он отметил, что решение о трансформации СБК в ВС Косово стало нарушением резолюции 1244 СБ ООН, которая остается основополагающим международно-правовым актом косовского урегулирования.

"Резолюция содержит абсолютно четкое требование о демилитаризации любых вооруженных групп косовских албанцев и допускает нахождение на территории Косово исключительно многонациональных контингентов под международным контролем", - напомнил постпред России при ООН.

Небензя также отметил: "Попрание резолюции 1244 происходит не только при прямом попустительстве, но и с ведома и при поддержке ведущих западных стран, в том числе по линии находящегося в крае на основании все той же резолюции международного присутствия по безопасности - Сил для Косово (СДК)".

По его словам, "большим разочарованием" является позиция Евросоюза, который смотрит "сквозь пальцы на противозаконное создание "армии" Косово".

"Реакцию ЕС на последнее решение Приштины иначе как "беззубой" назвать нельзя. Эта безответственная политика перешла опасную черту", - подчеркнул он.

Небензя отметил, что Россия рассчитывает, что миссия ООН в Косово (МООНК) в рамках своего мандата продолжит играть активную роль в обеспечении условий для мирной и нормальной жизни всех жителей края, а также содействии политическому процессу.

Кроме того, он выразил надежду, что Европейский союз использует свои возможности для "предотвращения дальнейшей деградации ситуации и будет способствовать отзыву принятых косовоалбанскими властями провокационных решений по торговым пошлинам и "Вооруженным силам"".

"Ситуация в Косово должна оставаться в фокусе внимания Совета. Ежеквартальный график рассмотрения отчетов Генсекретаря ООН о деятельности МООНК должен строго соблюдаться", - добавил постпред России при ООН.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Косово, ООН, Василий Небензя

Новости по теме

В мире
Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и СевастополяГенассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя
Резолюцию внесла УкраинаПодробнее
 В США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевВ США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцев
Согласно докладу New Knowledge и Колумбийского университета, воздействие на аудиторию происходило через страницы в соцсетяхПодробнее
 Новой "Мисс Вселенная" стала представительница ФилиппинНовой "Мисс Вселенная" стала представительница Филиппин
Россиянка Юлия Полячихина в полуфинал конкурса не прошлаПодробнее
 Мощный взрыв произошел у здания греческого телеканалаМощный взрыв произошел у здания греческого телеканала
Пострадавших нетПодробнее
Сенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу ТрампаСенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу Трампа
Документ готовят специалисты Оксфордского университетаПодробнее
 В МВД анонсировали появление криптокабин для оформления загранпаспортаВ МВД анонсировали появление криптокабин для оформления загранпаспорта
Криптокабины могут появиться во второй половине 2019 годаПодробнее
 Украинских госслужащих проверят на наличие родственников с гражданством РФУкраинских госслужащих проверят на наличие родственников с гражданством РФ
Глава СБУ пообещал Порошенко, привлечь к ответственности вплоть до увольнения, если "будут основания"Подробнее
 Порошенко заявил, что ГА ООН рассмотрит украинский проект резолюции об Азовском мореПорошенко заявил, что ГА ООН рассмотрит украинский проект резолюции об Азовском море
По словам украинского президента, уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюцииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуМоскваВ московском общежитии задержали ингушских студентов-геологовЭкономикаОрешкин поедет на Всемирный экономический форум в ДавосВ РоссииКрыша на подмосковном заводе рухнула из-за работ по утеплениюВ миреВ США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевВ РоссииСуд нашел недостатки в иске главы Росгвардии Золотова к Навальному

Гендиректор "Ростеха" рассказал о сложностях экспорта самолета МС-21

Постпред России при ООН высказался о создании армии Косово

Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя

Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и СевастополяРезолюцию внесла Украина Подробнее

Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития

В УПЦ опровергли информацию о предании анафеме двух ее митрополитов

Россия в октябре увеличила объем вложений в US Treasuries

Замминистра обороны решил отказаться от термина "перенос" о музее ВВС в Монино

Замминистра обороны решил отказаться от термина "перенос" о музее ВВС в МониноВ парке "Патриот" сделают комплекс современных Воздушно-космических сил Подробнее

Главное управление по работе с личным составом прекратило существование 1 декабря

США поддерживают стремление Боснии и Герцеговины вступить в НАТО

Глава "Газпром межрегионгаз Махачкала" арестован на 10 суток

Лидер британских лейбористов призвал провести голосование по вопросу доверия Мэй

Российским биатлонистам Кручинкиной и Лобастову разрешили выступать за Белоруссию

Беспилотник с территории Украины провел полет вдоль границы с Россией

Всех задержанных в московском общежитии студентов из Ингушетии отпустили из полиции

В Будапеште участвующие в протестах парламентарии попытались прорваться на телевидение

Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давос

Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в ДавосГлава Минэкономразвития примет участие в министерской встрече ВТО и рассчитывает увидеть в Швейцарии российских бизнесменов из санкционного списка Подробнее

Daily Mail сообщила, что Шумахер больше не прикован к постели

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');