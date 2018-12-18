Постпред России при ООН высказался о создании армии Косово

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Решение о трансформации службы безопасности Косово (СБК) в вооруженные силы (ВС) нарушает резолюцию 1244 СБ ООН и угрожает миру в регионе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с решением Косово о формировании независимой армии.

"Выход на сцену "Вооруженных сил" Косово представляет собой угрозу миру и безопасности в регионе, чреватую рецидивом вооруженного конфликта", - заявил Небензя.

Он отметил, что решение о трансформации СБК в ВС Косово стало нарушением резолюции 1244 СБ ООН, которая остается основополагающим международно-правовым актом косовского урегулирования.

"Резолюция содержит абсолютно четкое требование о демилитаризации любых вооруженных групп косовских албанцев и допускает нахождение на территории Косово исключительно многонациональных контингентов под международным контролем", - напомнил постпред России при ООН.

Небензя также отметил: "Попрание резолюции 1244 происходит не только при прямом попустительстве, но и с ведома и при поддержке ведущих западных стран, в том числе по линии находящегося в крае на основании все той же резолюции международного присутствия по безопасности - Сил для Косово (СДК)".

По его словам, "большим разочарованием" является позиция Евросоюза, который смотрит "сквозь пальцы на противозаконное создание "армии" Косово".

"Реакцию ЕС на последнее решение Приштины иначе как "беззубой" назвать нельзя. Эта безответственная политика перешла опасную черту", - подчеркнул он.

Небензя отметил, что Россия рассчитывает, что миссия ООН в Косово (МООНК) в рамках своего мандата продолжит играть активную роль в обеспечении условий для мирной и нормальной жизни всех жителей края, а также содействии политическому процессу.

Кроме того, он выразил надежду, что Европейский союз использует свои возможности для "предотвращения дальнейшей деградации ситуации и будет способствовать отзыву принятых косовоалбанскими властями провокационных решений по торговым пошлинам и "Вооруженным силам"".

"Ситуация в Косово должна оставаться в фокусе внимания Совета. Ежеквартальный график рассмотрения отчетов Генсекретаря ООН о деятельности МООНК должен строго соблюдаться", - добавил постпред России при ООН.