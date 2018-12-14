Косовские депутаты поддержали идею создания профессиональной армии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты, представляющие в скупщине сербского автономного края Косово и Метохии этнических албанцев, в пятницу одобрили три законопроекта - "О силах безопасности", "О службе в силах безопасности" и "О министерстве обороны". В соответствии с ними фактически стала возможна трансформация этой оборонной структуры в армию, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Этими документами предусмотрено вдвое увеличить численность служащих и постепенно превратить силы безопасности в полноценную профессиональную армию численностью 5 тыс. человек.

Депутаты-сербы бойкотировали голосование, поскольку и Белград, и косовские сербы выступают против этих инициатив косовских властей.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что они противоречат резолюции ООН №1244, отметив, что КФОР (силы ООН в Косово) должны такую армию распустить.