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В протесте "желтых жилетов" в Париже приняли участие неизвестные феминистки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пять женщин, загримированных под деву Марианну - один из символов Франции - в рамках акции протеста "желтых жилетов" в Париже - молча вышли в субботу к полицейским на Елисейских полях, сообщает французский телеканал BFM TV.

Женщины были одеты в красные накидки, в капюшонах с кокардами цвета французского триколора, с оголенной грудью, их тела были выкрашены бронзовой краской. Телеканал отмечает, что подобными перформансами могла заявить о себе феминистская организация FEMEN, однако там отвергли причастность к этой акции.

По окончании акции женщины удалились, их не задержали.

Ранее сообщалось, что, по оценкам журналистов, не более 500 человек, участвующих в движении "желтых жилетов", прошли по Елисейским полям в субботу. В Париже задержали не менее 85 человек в ходе протестов, однако, как отметили в полиции, накал акций идет на спад.

Последствия протестов в Париже

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Теги: Франция, Париж, Желтые жилеты

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