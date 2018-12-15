Корреспондент RT пострадала во время акции "желтых жилетов" в Париже

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В ходе акции протеста "желтых жилетов" в субботу в Париже ранение получила корреспондент RT, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу", - написала она в своем микроблоге в твиттере, приложив фотографию окровавленного лица женщины.

Подробности инцидента она не привела.

Ранее французский телеканал BFM TV со ссылкой на местное управление полиции сообщил, что полиция в Париже произвела в субботу задержания не менее 85 человек в ходе протестов "желтых жилетов".

Как отмечают представители полиции, накал протестов идет на спад в сравнении с тем, что происходило во французской столице в прошлые выходные, когда на этот же час прошлой субботы было задержано почти 500 человек.

В полиции заявили, что к охране общественного порядка в Париже привлечены 8 тыс. полицейских и 14 единиц спецтехники.

Акции протеста "желтых жилетов" традиционно проводятся по субботам. Они начались в ноябре. Участники стремятся привлечь внимание властей к своим финансовым трудностям. До сих пор демонстрации были очень многолюдными, случались масштабные столкновения с полицией.

Активность "желтых жилетов", как полагают СМИ, на этой неделе пошла на убыль, благодаря объявленным президентом Франции Эммануэлем Макроном мерам по поддержке малоимущих. Кроме того, внимание протестующих мог отвлечь недавний теракт в Страсбурге.