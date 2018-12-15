В мире

В Париже задержали более 80 человек на акции "желтых жилетов"

Однако, как отметили в полиции, накал протестов во французской столице идет на спад

В Париже задержали более 80 человек на акции "желтых жилетов"
Обыск протестующего на демонстрации "желтых жилетов" в Париже
Фото: Reuters

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Полиция в Париже задержала в субботу не менее 85 человек в ходе протестов "желтых жилетов", сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на местное управление полиции.

Как отмечают представители полиции, накал протестов идет на спад в сравнении с тем, что происходило во французской столице в прошлые выходные, когда на этот же час прошлой субботы было задержано почти 500 человек.

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В полиции заявили, что к охране общественного порядка в Париже привлечены 8 тыс. полицейских и 14 единиц спецтехники.

По всей стране на улицы в субботу выведены 69 тыс. полицейских, в то время как в прошлые выходные их насчитывалось 89 тыс., отмечает BFM TV.

Ранее сообщалось, что, по оценкам журналистов, не более 500 человек прошли по Елисейским полям. В настоящее время там остаются лишь порядка 200 "желтых жилетов", они окружены полицией.

Достаточно большая группа демонстрантов собралась в районе парижской оперы. Серьезных беспорядков не наблюдается.

Акции протеста "желтых жилетов" традиционно проводятся по субботам. Они начались в ноябре. Участники стремятся привлечь внимание властей к своим финансовым трудностям. До сих пор демонстрации были очень многолюдными, случались масштабные столкновения с полицией.

Активность "желтых жилетов", как полагают СМИ, на этой неделе пошла на убыль, благодаря объявленным президентом Франции Эммануэлем Макроном мерам по поддержке малоимущих. Кроме того, внимание протестующих мог отвлечь недавний теракт в Страсбурге.

Последствия протестов в Париже

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Теги: Франция, Париж, Желтые жилеты

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