Водитель машины погиб на границе Бельгии и Франции из-за протестов "желтых жилетов"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Авария в Бельгии, в результате которой в ночь на субботу погиб водитель автомобиля, было связано с протестами "желтых жилетов", сообщили журналистам представители французских властей.

Столкновение с летальным исходом произошло на границе Бельгии и Франции после того, как грузовик притормозил перед "желтыми жилетами", заблокировавшими дорогу на французской территории. В грузовик сзади врезался другой автомобиль, водитель которого погиб.

С момента начала акций протестов "желтых жилетов" во Франции пять недель назад уже погибло не менее шести человек.

Как сообщалось ранее, в субботу в Париже полиция задержала не менее 85 человек в ходе протестов "желтых жилетов".

Между тем, как сообщали местные СМИ, бельгийское движение "желтых жилетов" в субботу собралось провести в Брюсселе свою третью манифестацию. Две предыдущие акции вылились в столкновения с полицией.