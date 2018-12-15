В Тбилиси оставили под арестом бывших военных украинского батальона "Донбасс"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Тбилиси подтвердил в субботу решение об аресте семерых бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс", задержанных ранее по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного орудия и взрывчатых веществ.

В сообщении пресс-службы Апелляционного суда говорится, что в суде первой инстанции были соблюдены все процессуальные нормы, и решение о предварительном заключении шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии было правомерным.

Ранее сообщалось, что бывшие военные батальона "Донбасс" были задержаны в ночь на 2 декабря в одной из гостиниц Тбилиси. При обыске у них изъяли огнестрельное оружие.

По информации грузинских СМИ, экс-военнослужащие батальона "Донбасс" прибыли в Тбилиси по приказу бывшего командира этого батальона, депутата Верховной рады Семена Семенченко и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для организации беспорядков на митинге оппозиции 2 декабря в Тбилиси с применением огнестрельного оружия.