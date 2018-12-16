Полиция остановила грузинскую оппозицию по дороге в Телави на акцию протеста

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Автоколонна грузинской оппозиции, направлявшейся в город Телави, в настоящее время остановлена полицейскими в селе Чемлаки Гурджанского района.

По информации грузинских СМИ, дорога в Телави перекрыта кордоном полицейских, за которыми в нескольких автобусах находятся спецназовцы.

Как заявил журналистам один из лидеров бывшей партии власти "Единое национальное движение" Ника Мелия, власти грубо нарушают все "конституционные и гражданские права". "Мы все равно прорвемся в Телави и проведем там намеченную акцию под требованием аннулирования итогов президентских выборов", - сказал он.

В ближайшие часы в Телави в Царском дворце должна состояться инаугурация избранного президента Саломе Зурабишвили. На церемонию приглашены более тысячи гостей, в том числе и делегации из зарубежных стран.

По итогам подсчета 100% голосов избирателей в Грузии во втором туре президентских выборов 28 ноября победу одержала поддерживаемая правящей партией "Грузинской мечтой" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили.

Согласно опубликованным ЦИК Грузии данным, Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов), ее соперник кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса).