В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

УПЦ исключила из своих рядов двух митрополитов, участвующих в объединительном соборе

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Митрополиты канонической Церкви Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко), которые, несмотря на запрет, приняли участие в так называемом объединительном соборе, отныне считаются раскольниками, заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

"В данном случае люди сами захотели отлучить себя от своей Церкви. Нам остается это только с грустью констатировать... Мы будем констатировать, что они перешли в раскол, и сообщим в поместные Церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся", - заявил он в интервью украинской службе BBC.

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Архиерейский собор УПЦ заявил об отказе от участия в объединительном соборе. Единственным епископом, который отказался подписать постановления собора, стал митрополит Винницкий Симеон.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, бывший секретарь ныне покойного Киевского митрополита Владимира, объявил себя клириком Константинополя вскоре после того, как в Синод в Стамбуле принял решение объявить Украину своей канонической территорией.

На протяжении двух месяцев, которые оставались до проведения собора, оба митрополита заявляли, что изменили свою точку зрения, однако в итоге все-таки пришли на форум, где сегодня было объявлено о создании так называемой автокефальной церкви Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко по окончании объединительного собора в Киеве объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Предстоятелем новой церкви - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко. Об этом объявил со сцены в центре Киева министр культуры Евгений Нищук.

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Теги: Украина, УПЦ

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