В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

СМИ узнали, что у новой украинской православной церкви не будет патриарха

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Будет учрежден Синод, члены которого будут проходить ротацию каждые полгода

СМИ узнали, что у новой украинской православной церкви не будет патриарха
Киево-Печерская лавра в Киеве
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Проект устава автокефальной украинской православной церкви предусматривает, что новую церковь будет возглавлять предстоятель с титулом митрополит Киевский, а не патриарх, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на текст проекта устава.

Как отмечается, документ, который есть в распоряжении редакции, представлен на украинском и греческом языках и является начальным вариантом устава, утвержденным 29 ноября Синодом Вселенского патриархата. Правки, которые за последние дни были в него внесены совместной рабочей группой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП), Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), представителями УПЦ Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха, в опубликованном документе не учтены.

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Но уже из этого проекта известно, что на начальном этапе титул патриарха глава новой Украинской церкви не получит, хотя сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквями.

Синод новой церкви, согласно документу, должен состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода будет составлять один год.

Предстоятеля автокефальной церкви будут выбирать на поместном соборе.

Миро для новой церкви на данном этапе будет вариться Константинопольской церковью, но все остальные атрибуты церковной независимости украинская церковь получает сразу.

Объединительный собор

Сегодня в Киеве откроется объединительный собор, на котором предполагается создать единую поместную церковь Украины. Таким образом власти страны рассчитывают при поддержке Константинополя сделать еще один шаг к получению томоса об автокефалии, с просьбой о даровании которой президент Украины обратился в апреле к патриарху Варфоломею.

Инициаторы создания автокефальной церкви предполагали, что в работе объединительного собора примут участие епископы УПЦ Московского патриархата и представители двух неканонических церквей - т.н. Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако УПЦ МП от участия в соборе сразу отказалась.

Если религиозная структура все же будет создана, то, по информации Киевского патриархата, ее лидер получит томос об автокефалии из рук патриарха Варфоломея в Стамбуле 6 января.

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Теги: Украина, Константинополь, РПЦ

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