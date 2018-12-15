Новую украинскую "церковь" назвали Православной церковью Украины

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Новая неканоническая церковь, созданная в Киеве в субботу на так называемом объединительном соборе, выбрала себе наименование.

"Официальное название, согласно уставу, Православная церковь Украины. Также можно применять УПЦ (не путать с МП)", - пишет ее пресс-секретарь Евстратий Зоря на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в воскресенье утром в Михайловском Златоверхом соборе Киева (находится в пользовании теперь уже бывшего "Киевского патриархата") состоится первая литургия главы новой церкви Епифания.

Ранее каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием, которая объединяет большинство православных приходов Украины, выражала протест против планов неканонических религиозных структур и представителей власти присвоить ее название. Такие сценарии в УПЦ расценивают как рейдерство.