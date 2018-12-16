В мире

Оппозиционеры приступили к установке палаток перед парламентом в Тбилиси

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), не согласные с результатами прошедшего 28 ноября в Грузии второго тура президентских выборов, в воскресенье вечером начали устанавливать палатки перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси.

Как заявил журналистам представитель партии Леван Хабеишвили, оппозиционеры намерены провести ночь на проспекте Руставели. "Мы сегодня не собираемся никуда уходить. У нас есть несколько десятков палаток, которые мы установим здесь и продолжим протест", - сказал он.

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На данный момент на проспекте Руставели находятся несколько десятков оппозиционеров, которые уже установили четыре палатки и, как они заявили журналистам, они ожидают прибытия лидеров оппозиционного объединения "Сила в единстве" (ЕНД входит в состав этого объединения), которые должны сообщить о дальнейших планах.

Представители ЕНД, которые не признают выборы президента состоявшимися, в беседах с журналистами отмечают, что основным требованием участников протеста остается проведение досрочных парламентских выборов. При этом они заявляют, что требуют проведение выборов только по пропорциональной системе.

Ранее в воскресенье экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который на родине находится во внутреннем розыске, призвал из-за рубежа оппозицию собраться в Тбилиси на проспекте Руставели.

В воскресенье в Телави (край Кахети) прошла церемония инаугурации президента Саломе Зурабишвили.

Представители оппозиции планировали провести в Телави акцию протеста, однако полиция не позволила колоннам автомобилей с оппозиционерами проехать в город. Это привело к стычкам с полицейскими, в результате которых, по сообщениям грузинских СМИ, пострадавшие есть с обеих сторон.

По итогам подсчета 100% голосов избирателей в Грузии во втором туре президентских выборов 28 ноября победу одержала поддерживаемая правящей партией "Грузинской мечтой" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили.

Согласно опубликованным ЦИК Грузии данным, Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов), ее соперник кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса).

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Теги: Грузия, Тбилиси

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