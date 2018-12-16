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Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Грузии в воскресенье состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили.

Церемония прошла в городе Телави (край Кахети) во дворце грузинского царя Ираклия Второго, в частности, на территории крепости Батонис-цихе, построенной в XVII - XVIII веках.

Зурабишвили принесла клятву на конституции Грузии. После принесения клятвы прозвучал гимн Грузии и было произведено семь артиллерийских залпов.

Пост президента Зурабишвили будет занимать шесть лет.

Между тем, проигравший президентские выборы, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе смог проникнуть через полицейские кордоны и присоединиться на Театральной площади в Телави к нескольким десятками своих сторонников. "У нас уже нет Конституции, нет выборов, нет права на свободное передвижение, нет права на собрания, свободы слова. Нынешние власти боятся своих граждан и за полицейскими кордонами пытаются скрыться от людей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что полиция остановила автоколонну грузинской оппозиции в селе Чемлаки, направлявшуюся в Телави. Оппозиционеры намеревались провести в городе акцию с требованием аннулировать итоги выборов.

По итогам подсчета 100% голосов избирателей в Грузии во втором туре президентских выборов 28 ноября победу одержала поддерживаемая правящей партией "Грузинской мечтой" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили.

Согласно опубликованным ЦИК Грузии данным, Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов), ее соперник кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса).

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Теги: Грузия, Телави, Саломе Зурабишвили

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