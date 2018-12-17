Эр-Рияд отверг позицию Сената США о причастности принца к убийству Хашкаджи

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия отвергла позицию Сената США, принявшего резолюцию о прекращении поддержки Вашингтоном Эр-Рияда в йеменском конфликте, а также признающую ответственность наследного принца Мухаммеда бен Салмана в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Королевство осуждает последнюю позицию Сената США, которая базируется на необоснованных обвинениях, а также отвергает вопиющее вмешательство во внутренние дела (Саудовской Аравии)", - следует из заявления МИД Саудовской Аравии, опубликованного официальным информационным агентством страны SPA.

Министерство иностранных дел также предупредило, что королевство не потерпит любого "неуважения" к своим правителям.

"Эта позиция Сената США посылает неправильные сообщения всем тем, кто хочет вызвать раскол в отношениях Саудовской Аравии и США", - говорится в сообщении.

Королевство также выражает надежду, что не будет "втянуто во внутренние политические дебаты в США" во избежание существенного негативного влияния на эти "важные стратегические взаимоотношения" (между США и Саудовской Аравией - ИФ).

Как сообщалось, 13 декабря Сенат США одобрил резолюцию о прекращении поддержки США Саудовской Аравии в военном конфликте в Йемене.

За резолюцию выступило 56 сенаторов, 41 высказались против.

В тот же день Сенат США одобрил резолюцию, в которой ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи возлагается на наследного принца Саудовской Аравии. В резолюции содержится призыв к властям Саудовской Аравии "обеспечить надлежащую ответственность" по делу об убийстве Дж.Хашкаджи.