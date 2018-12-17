Главные новости
В миреРогозин пообещал доставлять туристов к МКС по короткой схеме с 2020 годаВ РоссииКожемяко сохранил лидерство по итогам обработки половины протоколов на выборах ПриморьяВ миреТрое из десяти пострадавших в Швейцарии россиян получили травмы средней степени тяжести
В мире

Эр-Рияд отверг позицию Сената США о причастности принца к убийству Хашкаджи

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия отвергла позицию Сената США, принявшего резолюцию о прекращении поддержки Вашингтоном Эр-Рияда в йеменском конфликте, а также признающую ответственность наследного принца Мухаммеда бен Салмана в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Королевство осуждает последнюю позицию Сената США, которая базируется на необоснованных обвинениях, а также отвергает вопиющее вмешательство во внутренние дела (Саудовской Аравии)", - следует из заявления МИД Саудовской Аравии, опубликованного официальным информационным агентством страны SPA.

Министерство иностранных дел также предупредило, что королевство не потерпит любого "неуважения" к своим правителям.

"Эта позиция Сената США посылает неправильные сообщения всем тем, кто хочет вызвать раскол в отношениях Саудовской Аравии и США", - говорится в сообщении.

Королевство также выражает надежду, что не будет "втянуто во внутренние политические дебаты в США" во избежание существенного негативного влияния на эти "важные стратегические взаимоотношения" (между США и Саудовской Аравией - ИФ).

Как сообщалось, 13 декабря Сенат США одобрил резолюцию о прекращении поддержки США Саудовской Аравии в военном конфликте в Йемене.

За резолюцию выступило 56 сенаторов, 41 высказались против.

В тот же день Сенат США одобрил резолюцию, в которой ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи возлагается на наследного принца Саудовской Аравии. В резолюции содержится призыв к властям Саудовской Аравии "обеспечить надлежащую ответственность" по делу об убийстве Дж.Хашкаджи.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Саудовская Аравия, США

Новости по теме

В мире
Сенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу ТрампаСенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу Трампа
Документ готовят специалисты Оксфордского университетаПодробнее
 В МВД анонсировали появление криптокабин для оформления загранпаспортаВ МВД анонсировали появление криптокабин для оформления загранпаспорта
Криптокабины могут появиться во второй половине 2019 годаПодробнее
 Украинских госслужащих проверят на наличие родственников с гражданством РФУкраинских госслужащих проверят на наличие родственников с гражданством РФ
Глава СБУ пообещал Порошенко, привлечь к ответственности вплоть до увольнения, если "будут основания"Подробнее
 Порошенко заявил, что ГА ООН рассмотрит украинский проект резолюции об Азовском мореПорошенко заявил, что ГА ООН рассмотрит украинский проект резолюции об Азовском море
По словам украинского президента, уже 41 страна согласилась быть соавторами этой резолюцииПодробнее
Рогозин пообещал доставлять туристов к МКС по короткой схеме с 2020 годаРогозин пообещал доставлять туристов к МКС по короткой схеме с 2020 года
По словам главы "Роскосмоса", это будет быстрее, чем лететь от Москвы до БрюсселяПодробнее
 Трое из десяти пострадавших в Швейцарии россиян получили травмы средней степени тяжестиТрое из десяти пострадавших в Швейцарии россиян получили травмы средней степени тяжести
Как отметили в Ростуризме, все они путешествовали самостоятельно на рейсовом автобусеПодробнее
 В Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жрецаВ Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жреца
Ее возраст оценивается в 4400 лет, внутри найдены статуи и многочисленные фрескиПодробнее
 В Госдепе заявили о неизменности позиции по Парижскому соглашениюВ Госдепе заявили о неизменности позиции по Парижскому соглашению
"США намерены выйти из Парижского соглашения при отсутствии более благоприятных условий для американского народа"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 декабря7 фото
14 декабря
Фотохроника 14 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреРогозин пообещал доставлять туристов к МКС по короткой схеме с 2020 годаВ РоссииКожемяко сохранил лидерство по итогам обработки половины протоколов на выборах ПриморьяВ миреТрое из десяти пострадавших в Швейцарии россиян получили травмы средней степени тяжестиВ РоссииВертолет Ми-8 упал под ТомскомМоскваМорозная и солнечная зима останется в Москве всю неделюВ миреВ Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жреца

Мэй заявит парламенту о недопустимости повторного референдума по Brexit

Эр-Рияд отверг позицию Сената США о причастности принца к убийству Хашкаджи

Сенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу Трампа

Сенату США представят новый отчет о "российском вмешательстве" в выборы в пользу ТрампаДокумент готовят специалисты Оксфордского университета Подробнее

Предприятия Якутии задолжали работникам более 140 млн рублей зарплаты

Ким Чен Ын почтил память отца в седьмую годовщину его смерти

Спецпредставитель США обсудит в Сеуле возобновление переговоров по денуклеаризации КНДР

Посол Канады в Китае встретился со вторым канадцем, задержанным в КНР

Трамп раскритиковал экс-прокурора США за поддержку расследования Мюллера

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');