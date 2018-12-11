Журнал Time назвал персону года

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американский журнал Time объявил персоной года саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Номинация оглашена на сайте журнала и в эфире утреннего шоу американского телеканала NBC.

JUST IN: Time magazine chooses Khashoggi and other journalists as 2018 "Person of the Year" https://t.co/OMDsyh5R27 — NBC News (@NBCNews) December 11, 2018

Как подчеркнул главный редактор издания Эдвард Фелсенталь, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.

В интервью шоу телеканала NBC он отметил, что смерть Хашкаджи заставила мир "пересмотреть свое отношение к саудовской монархии и наконец обратить внимание на происходящее в Йемене".

Фелсенталь уточнил, что у номера журнала, посвященного персоне года, несколько обложек, на которых изображены "стражи", которые ведут войну за правду: журналисты Capital Gazette, на редакцию которой была совершена атака летом этого года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав Со Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме.

Обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.