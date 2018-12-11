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Журнал Time назвал персону года

На обложке журнала появятся "стоящие на страже правды" журналисты - в том числе стал саудовский репортер Хашкаджи

Журнал Time назвал персону года
Джамаль Хашкаджи
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американский журнал Time объявил персоной года саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Номинация оглашена на сайте журнала и в эфире утреннего шоу американского телеканала NBC.

Как подчеркнул главный редактор издания Эдвард Фелсенталь, впервые Time выбрал персоной года человека, которого уже нет в живых.

В интервью шоу телеканала NBC он отметил, что смерть Хашкаджи заставила мир "пересмотреть свое отношение к саудовской монархии и наконец обратить внимание на происходящее в Йемене".

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Фелсенталь уточнил, что у номера журнала, посвященного персоне года, несколько обложек, на которых изображены "стражи", которые ведут войну за правду: журналисты Capital Gazette, на редакцию которой была совершена атака летом этого года; филиппинская журналистка Мария Ресса, которую судят на родине; репортеры Ва Лоун и Киав Со Оо, которые получили тюремный срок в Мьянме.

Обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, а в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

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Теги: Джамаль Хашкаджи, Time, Саудовская Аравия

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