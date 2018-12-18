У Украины появилась обновленная Морская доктрина

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительство утвердило новую редакцию Морской доктрины Украины на период до 2035 года.

Проект соответствующего постановления одобрен на заседании кабинета во вторник без обсуждения.

"Принятие новой редакции Морской доктрины, утвержденной правительством в октябре 2009 года, обусловлена радикальными изменениями геополитической, военно-политической и экономической обстановки в мире и необходимостью обновления векторов развития Украины как морского государства", - говорится в пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении агентства "Интерфакс".

Подготовка обновленной доктрины отвечает задачам формирования интегрированной морской политики на основе соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, развития торгового судоходства, портовой инфраструктуры, судостроения и судоремонта, приморской рекреационной деятельности, освоения природных ресурсов Черного и Азовского морей, охраны и воспроизводства их экосистемы.

Как сообщалось, по итогам рассмотрения на заседании СНБО 6 сентября срочных мер по защите национальных интересов Украины в акватории Азовского моря, Совбез поручил кабинету министров безотлагательно принять новую редакцию Морской доктрины Украины.

12 октября президент Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".