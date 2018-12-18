В США приветствовали создание Православной церкви Украины

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США приветствует создание новой Православной церкви Украины и назначения митрополита Епифания ее предстоятелем, сообщает украинское посольство в США.

"Государственный департамент США в специальном заявлении назвал становление независимой Православной церкви Украины "историческим моментом" и заверил в неизменной поддержке Украины и уважении ее права свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства", - говорится в фейсбуке посольства Украины в США во вторник утром.

В Госдепе также добавили, что "право на свободу вероисповедания распространяется на всех украинцев - которые решили присоединиться к новой Православной церкви Украины, а также и тех, которые решили не присоединяться".

15 декабря по окончании объединительного собора в Киеве президент Украины Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем - митрополитом Киевским и всея Украины - избран Епифаний Думенко. 6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей передаст ему томос об автокефалии.

В Русской православной церкви объединительный собор назвали канонически ничтожным.