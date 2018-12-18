Главные новости
В РоссииСудья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и КокоринуВ РоссииРоскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублейВ РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливо
В мире

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Вояджер-2" в межзвездном пространстве, 3D-реконструкция как инструмент археологов и совместная еда для повышения кооперации

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
3D-реконструкция фрагмента одного из зданий древнего города Тиуанако
Фото: A.Vranich/Heritage Science

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики рассчитали квантовые поправки к геометрии пространства-времени в центре черной дыры Шварцшильда-Крускала. Применив стандартный подход петлевой квантовой гравитации, они получили решение, которое корректно "склеивается" с асимптотическим регионом за пределами черной дыры. Оказалось, что сингулярность превращается в поверхность перехода, которая соединяет черную и белую дыру. Это значит, что испаряющаяся черная дыра из-за квантовых эффектов может превратиться в белую дыру и выбросить поглощенную материю обратно в космос.

- "Вояджер-2" стал вторым рукотворным объектом в истории человечества, который оказался в межзвездном пространстве. Специалисты NASA объявили, что аппарат вслед за своим "близнецом" — "Вояджером-1" — вышел за пределы гелиосферы. "Вояджер-2" был запущен еще в 1977 году, и хотя запланированный срок его работы не превышал пяти лет, он до сих пор передает данные на Землю. Сейчас он находится на расстоянии почти 120 астрономических единиц от нашей планеты. Определить, что аппарат преодолел границу гелиосферы, позволили данные его приборов, зафиксировавшие резкое снижение скорости частиц солнечного ветра.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Организмы, живущие в глубинах Земли, занимают объем, вдвое превышающий объем всех океанов планеты, а их общий вес составляет 15-23 миллиарда тонн. Такие данные были получены участниками программы "Обсерватория глубинного углерода" (в нее входят более тысячи ученых из 52 стран мира), действующей с 2009 года. За это время ученые пробурили около 100 скважин в разных точках планеты и брали из них образцы органики. Оказалось, что глубинная биосфера состоит из представителей всех трех доменов, существующих на планете — бактерий, эукариот и архей, причем, по-видимому, до 70 процентов всех обитающих на планете бактерий и архей живут под землей.

- Психологи выяснили, что совместная трапеза из общей тарелки повышает кооперацию между людьми. В ходе эксперимента они попросили добровольцев прийти к соглашению по двум разным вопросам, попутно предложив им угощение. В одном случае каждый участник ел из своей тарелки, в другом тарелка была общей для всех. Оказалось, что во втором случае добровольцы договариваются быстрее, причем даже в том случае, если ранее они не были знакомы между собой.

- 3D-реконструкция позволила археологам воссоздать внешний вид одного из зданий в Тиуанако, древнем городе доколумбовой Боливии (около VIII-IX веков), и даже выдвинуть предположение, что оно могло служить ритуальным целям. От здания, входившего в состав крупного недостроенного комплекса, сохранились лишь каменные блоки различных форм и размеров. Распечатав их уменьшенные копии на принтере, ученые смогли сложить из них единую конструкцию и убедились, что его интерьер создавал для зрителя, стоящего у входа, иллюзию бесконечности.

- Космпоплан VSS Unity совершил пилотируемый полет на высоте 82 километра и развил скорость 2,9 Маха. Большая часть аэрокосмической индустрии считает границей космоса высоту в 100 километров, однако Virgin Galactic придерживается классификации ВВС США и заявляет, что таким образом ее аппарат впервые вышел в космос. После достижения рекордной высоты космоплан начал планировать и благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу космодрома. В будущем компания будет использовать такие аппараты для туристических полетов в космос за несколько сотен тысяч долларов.

- Американские военные совместно со стартапом ElectraFly в начале 2019 года проведут испытания индивидуального квадрокоптера, оборудованного турбореактивным двигателем. На этом летательном аппарате двигатель установлен на специальном подвесе и может поворачиваться относительно перпендикулярной оси. При взлете двигатель поворачивается таким образом, чтобы его реактивная струя была направлена вниз. При горизонтальном полете двигатель устанавливается горизонтально, обеспечивая значительную часть движущей силы.

- На прошедшей неделе исполнилось 90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Филипа К. Дика. В своих произведениях он часто обращался к тогда еще утопическому миру роботов и других высоких технологий. Часто Дик старался предупредить читателя об опасностях, связанных с внедрением технологий в повседневную жизнь. При этом, предсказывая будущее, писатель был поразительно точен в деталях — недаром Дик считал себя провидцем. О технологиях из рассказов и романов Филипа К. Дика, которые уже вошли в жизнь современного человека, а также о том, чего нам ждать в ближайшем будущем, читайте в большом материале "Доктор будущее".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: дайджест

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
"Вояджер-2" в межзвездном пространстве, 3D-реконструкция как инструмент археологов и совместная еда для повышения кооперацииПодробнее
 Глава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦГлава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦ
Митрополит Епифаний назвал недействительным решение Московского патриархата, низложившего двух архиереев за участие в Объединительном собореПодробнее
 Си Цзиньпин объявил о решительной победе Китая над коррупциейСи Цзиньпин объявил о решительной победе Китая над коррупцией
По словам председателя КНР, это удалось благодаря реформам и политике открытостиПодробнее
 Британский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеруБританский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеру
Лидера лейбористов не устраивает предложение Терезы Мэй голосовать в январе по вопросу выходу из ЕвросоюзаПодробнее
Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и СевастополяГенассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя
Резолюцию внесла УкраинаПодробнее
 В США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцевВ США заявили о попытке России повлиять на выборы 2016 года через афроамериканцев
Согласно докладу New Knowledge и Колумбийского университета, воздействие на аудиторию происходило через страницы в соцсетяхПодробнее
 Новой "Мисс Вселенная" стала представительница ФилиппинНовой "Мисс Вселенная" стала представительница Филиппин
Россиянка Юлия Полячихина в полуфинал конкурса не прошлаПодробнее
 Мощный взрыв произошел у здания греческого телеканалаМощный взрыв произошел у здания греческого телеканала
Пострадавших нетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСудья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и КокоринуВ РоссииРоскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублейВ РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей автоВ РоссииГосдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митингиВ миреГлава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦ

Движение Пономарева "За права человека" получило уведомление Минюста о проверке

В Сочи в преддверии Нового года зацвел очень редкий подснежник

Посольство Ватикана опровергло слухи о признании новой церкви Украины

Трамп подписал указ о создании космического командования

Запуск орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" откладывался из-за проблем с немецким телескопом

Ритейлеров обеспокоило влияние нового закона на алкогольные лицензии

Адвокаты Кокорина и Мамаева назвали провокатором автора письма с угрозами

В Томске загорелся торговый центр

Цены на нефть пошли вниз в ожидании данных о запасах в США

Британские власти задействуют 3,5 тыс. военных в случае реализации жесткого Brexit

Порошенко заявил, что в мобилизации на Украине нет необходимости

Причиной массового заболевания в ростовском поселке Аюта стала некачественная вода

Volkswagen пересмотрит планы развития электромобилей

Пуск американской ракеты Falcon 9 был перенесен за семь минут до старта

Руководство Ингушетии и московского вуза запросило МВД о причинах задержаний студентов

Судья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и Кокорину

Судья получила письмо с угрозой убийством в случае продления ареста Мамаеву и КокоринуРешается вопрос о предоставлении судье государственной защиты Подробнее

Валдайское озеро покрылось кристаллическими "цветами" из-за перепада температур

ЦБ РФ разработал запрет на табло с курсами валют вне помещений банков

Российское судно "Кузьма Минин" удалось снять с мели у берегов Корнуолла

Украинских госслужащих начали проверять на наличие родственников в РФ и Донбассе

Уже выяснилось, что жена и дочь первого замглавы Службы внешней разведки Украины имеют гражданство РФ Подробнее

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест"Вояджер-2" в межзвездном пространстве, 3D-реконструкция как инструмент археологов и совместная еда для повышения кооперации Подробнее

Рабочего насмерть засыпало землей в Брянске

Peugeot-Citroen отзовет в России почти 3 тысячи автомобилей из-за неисправностей

Британские буксиры начали снимать с мели российское судно "Кузьма Минин"

Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублей

Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублейВедомство так решило наказать компании в случае отказа от локализации данных россиян в РФ или если они вообще не ответят на письмо Подробнее

Наместника Киево-Печерской лавры решили вызвать на допрос в СБУ

Что смотреть на Новый год

Что смотреть на Новый годНеожиданный дуэт Петросяна, Басков-Степашка и поющий Дед Мороз развлекут телезрителей в новогоднюю ночь Подробнее

Поставщик оружия для нападения на ярмарку в Страсбурге обвинен в связях с терроризмом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');