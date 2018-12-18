Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики рассчитали квантовые поправки к геометрии пространства-времени в центре черной дыры Шварцшильда-Крускала. Применив стандартный подход петлевой квантовой гравитации, они получили решение, которое корректно "склеивается" с асимптотическим регионом за пределами черной дыры. Оказалось, что сингулярность превращается в поверхность перехода, которая соединяет черную и белую дыру. Это значит, что испаряющаяся черная дыра из-за квантовых эффектов может превратиться в белую дыру и выбросить поглощенную материю обратно в космос.

- "Вояджер-2" стал вторым рукотворным объектом в истории человечества, который оказался в межзвездном пространстве. Специалисты NASA объявили, что аппарат вслед за своим "близнецом" — "Вояджером-1" — вышел за пределы гелиосферы. "Вояджер-2" был запущен еще в 1977 году, и хотя запланированный срок его работы не превышал пяти лет, он до сих пор передает данные на Землю. Сейчас он находится на расстоянии почти 120 астрономических единиц от нашей планеты. Определить, что аппарат преодолел границу гелиосферы, позволили данные его приборов, зафиксировавшие резкое снижение скорости частиц солнечного ветра.

- Организмы, живущие в глубинах Земли, занимают объем, вдвое превышающий объем всех океанов планеты, а их общий вес составляет 15-23 миллиарда тонн. Такие данные были получены участниками программы "Обсерватория глубинного углерода" (в нее входят более тысячи ученых из 52 стран мира), действующей с 2009 года. За это время ученые пробурили около 100 скважин в разных точках планеты и брали из них образцы органики. Оказалось, что глубинная биосфера состоит из представителей всех трех доменов, существующих на планете — бактерий, эукариот и архей, причем, по-видимому, до 70 процентов всех обитающих на планете бактерий и архей живут под землей.

- Психологи выяснили, что совместная трапеза из общей тарелки повышает кооперацию между людьми. В ходе эксперимента они попросили добровольцев прийти к соглашению по двум разным вопросам, попутно предложив им угощение. В одном случае каждый участник ел из своей тарелки, в другом тарелка была общей для всех. Оказалось, что во втором случае добровольцы договариваются быстрее, причем даже в том случае, если ранее они не были знакомы между собой.

- 3D-реконструкция позволила археологам воссоздать внешний вид одного из зданий в Тиуанако, древнем городе доколумбовой Боливии (около VIII-IX веков), и даже выдвинуть предположение, что оно могло служить ритуальным целям. От здания, входившего в состав крупного недостроенного комплекса, сохранились лишь каменные блоки различных форм и размеров. Распечатав их уменьшенные копии на принтере, ученые смогли сложить из них единую конструкцию и убедились, что его интерьер создавал для зрителя, стоящего у входа, иллюзию бесконечности.

- Космпоплан VSS Unity совершил пилотируемый полет на высоте 82 километра и развил скорость 2,9 Маха. Большая часть аэрокосмической индустрии считает границей космоса высоту в 100 километров, однако Virgin Galactic придерживается классификации ВВС США и заявляет, что таким образом ее аппарат впервые вышел в космос. После достижения рекордной высоты космоплан начал планировать и благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу космодрома. В будущем компания будет использовать такие аппараты для туристических полетов в космос за несколько сотен тысяч долларов.

- Американские военные совместно со стартапом ElectraFly в начале 2019 года проведут испытания индивидуального квадрокоптера, оборудованного турбореактивным двигателем. На этом летательном аппарате двигатель установлен на специальном подвесе и может поворачиваться относительно перпендикулярной оси. При взлете двигатель поворачивается таким образом, чтобы его реактивная струя была направлена вниз. При горизонтальном полете двигатель устанавливается горизонтально, обеспечивая значительную часть движущей силы.

- На прошедшей неделе исполнилось 90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Филипа К. Дика. В своих произведениях он часто обращался к тогда еще утопическому миру роботов и других высоких технологий. Часто Дик старался предупредить читателя об опасностях, связанных с внедрением технологий в повседневную жизнь. При этом, предсказывая будущее, писатель был поразительно точен в деталях — недаром Дик считал себя провидцем. О технологиях из рассказов и романов Филипа К. Дика, которые уже вошли в жизнь современного человека, а также о том, чего нам ждать в ближайшем будущем, читайте в большом материале "Доктор будущее".