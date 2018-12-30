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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Символ Нового года, модель человеческого носа в марсианском климате и самодвижущаяся арктическая платформа "Северный полюс"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физики с помощью численного моделирования нашли устойчивое соединение гелия с элементами ядра Земли, чтобы объяснить, почему отношение концентраций гелия-3 и гелия-4 в мантийных плюмах, как показали прошлогодние открытия геологов, почти в 50 раз превышает аналогичное отношение в океанских базальтах. Ученые изначально предполагали, что это может объясниться захватом первичного гелия ядром Земли на заре формирования Солнечной системы, однако только сейчас удалось показать, что при температуре порядка трех-пяти тысяч кельвинов и давлении более 1,35 миллиона атмосфер гелий соединяется с оксидом железа. Из-за высокой плотности материал не может "всплыть" на поверхность, а потому выступает в качестве хранилища первичного гелия.

- Американские биохимики разработали систему перестраиваемой ДНК-оригами, в которой в уже готовой структуре выбранный элемент можно заменить на другой. Год назад эта же группа ученых сделала из ДНК самую маленькую копию Джоконды размером около одного квадратного микрона, а к этому Новому году порадовала нас еще одной красивой работой. С помощью предложенной методики исследователи разыграли партию в крестики-нолики на поле, полностью построенном из молекул ДНК.

- Польский дизайнер разработала модели адаптации человеческого носа под марсианский климат. Она показала три носа: с двумя парами ноздрей для эффективного согревания воздуха, со специальной "юбочкой" для увеличения громкости голоса и плоский нос для защиты от Солнца. Автор проекта учла, что в случае колонизации других планет носы людей со временем адаптируются под климат новой местности (если допустить, что люди будут дышать без помощи вспомогательных устройств). Соответственно, она ориентировалась на наиболее важные особенности марсианского климата: низкие температуры, наличие тонкой атмосферы, пропускающей больше солнечных лучей, чем атмосфера Земли, а также низкое давление, из-за которого звук распространяется на гораздо меньшие расстояние, чем на нашей планете.

- Ящерицы водяные анолисы (Anolis aquaticus) обзавелись своеобразным аквалангом, с помощью которого научились дышать под водой. При появлении хищников эти ящерицы ныряют в воду и остаются на дне, пока опасность не исчезнет. Сидеть под водой они могут долго, до 16 минут. По-видимому, дышат они с помощью системы карманов на голове и горле, в которых запасается воздух. У "акваланга" есть и регулятор: воздушный мешок, который либо обеспечивает воздухообмен между карманами, либо помогает избавиться от углекислого газа.

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- В Помпеях, на вилле Чивита Джулиана археологи обнаружили останки двух лошадей, а также остатки сбруи, указывающие на то, что это были боевые кони. На той же вилле в мае уже находили полный скелет лошади, по-видимому, скаковой, а теперь найдена конюшня, в которой во время извержения Везувия в 79 году нашей эры, погубившей город, содержались еще две лошади. Найденные там же фрагменты упряжи позволили предположить, что лошади стояли под четырехрогими седлами, использовавшимися римскими военными всадниками. Судя по сохранившимся останкам, лошади были внушительного сложения и, очевидно, использовались для военной службы.

- Американские исследователи научили алгоритм обнаруживать солнечные панели на спутниковых снимках. С его помощью они "просканировали" территорию США и нашли почти полтора миллиона солнечных панелей - больше, чем в любой другой базе данных. Кроме того, авторы создали другой алгоритм, предсказывающий распространение солнечных панелей в районе в зависимости от 94 параметров, включая цену на электроэнергию и средний доход жителей. Предполагается, что алгоритмы помогут компаниям и государственным организациям более эффективно разрабатывать программы для стимуляции установки солнечных панелей.

- Петербургские "Адмиралтейские верфи" по контракту Росгидромета приступили к строительству головной самодвижущейся арктической платформы "Северный полюс" проекта 00903. Судно способно по нескольку лет дрейфовать в Северном Ледовитом океане, при этом на нем будут жить и работать 49 человек. Эта станция будет использоваться для изучения морского льда, атмосферы, экологической обстановки и климата. "Северный полюс" решили построить из-за таяния льдов в Арктике, затруднившего организацию долговременных наледных научных лагерей.

- Мандарины в России - непременный атрибут праздничного стола на Новый год. У многих этот фрукт стойко ассоциируется с главным праздником зимы. Неудивительно - ведь плоды мандаринов поспевают именно зимой. О том, какие бывают мандарины, откуда их к нам привозят, чем отличаются разные их виды, каково их происхождение и как их выращивают, читайте в большом материале "Символ Нового года".

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