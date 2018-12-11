Главные новости
В РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейВ РоссииВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне В миреЧеловеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист Хашкаджи
В мире

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Секреты генома гигантских черепах, приближение космоса к Земле и защитный эффект кофе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Последний в мире самец абингдонской слоновой черепахи Одинокий Джордж
Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Британский астрофизик Джейми Фарнс предложил космологическую модель, в которой отрицательная масса производится с постоянной скоростью на протяжении всей эволюции Вселенной. Эта модель кажется неестественной, однако она хорошо объясняет большинство эффектов, которые принято приписывать темной материи или темной энергии — в частности, расширение Вселенной, наблюдаемый фон реликтового излучения, образование крупномасштабной структуры, гало и кривые вращения галактик. Впрочем, другие физики восприняли эту гипотезу скептически.

- Официальную границу космического пространства, так называемую линию Кармана, которая сегодня находится на высоте 100 километров над уровнем моря, предложили снизить на 20 километров. С такой инициативой к Международной астронавтической федерации обратилась Международная авиационная федерация, заседание с участием специалистов обеих федераций может пройти уже в 2019 году. Линия Кармана названа в честь Теодора фон Кармана, рассчитавшего, что на такой высоте плотность атмосферы становится настолько разреженной, что для создания достаточной подъемной силы летательному аппарату необходимо иметь скорость, равную или превышающую первую космическую.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Ученые из Великобритании и США выяснили, каким образом гекконам удается бегать по воде. Передвигаться по воде, находясь почти полностью на ее поверхности, умеют многие животные: маленькие виды пользуются свойствами поверхностного натяжения, а большие бегают очень быстро, создавая в воде специальные воздушные полости для опоры. Исследователи выяснили, что гекконы — животные среднего размера — пользуются обоими этими механизмами, а вдобавок им помогает маневрировать их супергидрофобная чешуя.

- Исследователи частично объяснили защитный эффект кофе, который проявляется в снижении риска развития нейродегенеративных заболеваний, совместным действием двух его компонентов. Продолжительное потребление модельными мышами с болезнью Паркинсона низких доз кофеина и эйкозанил-5-гидрокситриптамида облегчило у животных поведенческие симптомы и снизило количество фосфорилированного α-синуклеина в нейронах. По-видимому, оба эти компонента кофе действуют через разные механизмы на одну и ту же мишень — фермент, препятствующий накоплению синуклеина.

- В геноме гигантских черепах обнаружены дополнительные, по сравнению с млекопитающими, копии генов, связанных с защитой организма от паразитов, вирусов, грибковых и бактериальных инфекций, а также ответственных за подавление роста злокачественных опухолей и усиление иммунного ответа. Кроме того, у гигантских черепах были найдены гены, участвующие в контроле процессов старения и в различных системах репарации ДНК. Продолжительность жизни этих животных обычно превышает 100 лет.

- Китай отправил к Луне посадочную платформу и луноход миссии "Чанъэ-4", которые в январе должны стать первыми аппаратами, совершившими мягкую посадку на обратную сторону Луны. Рядом с Луной аппараты уже ждет запущенный на полгода раньше спутник, который будет передавать сигналы между "Чанъэ-4" и Землей. У аппаратов есть несколько научных задач, включая изучение лунного грунта. Ему также предстоит провести эксперимент по созданию закрытой экосистемы с тутовыми шелкопрядами и растениями внутри посадочного модуля.

- Российский перспективный истребитель Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету. По своим характеристикам она будет аналогична уже принятой на вооружение гиперзвуковой ракете "Кинжал", но будет иметь меньшие размеры, чтобы умещаться во внутренних отсеках вооружения боевого самолета. Новый боеприпас планируется создать до 2027 года.

- Знаменитый "Эпос о Гильгамеше" — клинописный памятник аккадской литературы — известен во множестве версий, ни одна из которых не является полной. Ученые до сих пор находят в запасниках музеев или на раскопках клинописные таблички с новыми фрагментами текста, порой меняющими смысл, казалось бы, хорошо известных сцен. Так, недавно опубликованный новый фрагмент "Эпоса" позволяет полностью пересмотреть эпизод обольщения одного из героев, Энкиду, храмовой проституткой Шамхат. Читайте об этом подробнее в большом материале "Он Гильгамешу телом подобен..."

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: дайджест

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Секреты генома гигантских черепах, приближение космоса к Земле и защитный эффект кофеПодробнее
 Журнал Time назвал персону годаЖурнал Time назвал персону года
На обложке журнала появятся "стоящие на страже правды" журналисты - в том числе стал саудовский репортер ХашкаджиПодробнее
 Британский парламент проголосует по Brexit до 21 январяБританский парламент проголосует по Brexit до 21 января
Ранее Тереза Мэй решила перенести голосование, так как большинство депутатов не поддерживают соглашение в нынешнем видеПодробнее
 США отменили рекомендацию для своих граждан не путешествовать в РоссиюСША отменили рекомендацию для своих граждан не путешествовать в Россию
Теперь американским гражданам в РФ рекомендуют "проявлять повышенную осторожность"Подробнее
Россиянка Бутина согласилась признать вину частичноРоссиянка Бутина согласилась признать вину частично
Арестованная гражданка России согласилась пойти на сделку со следствиемПодробнее
 У космонавтов будет шесть часов на демонтаж фрагмента обшивки "Союза МС-09"У космонавтов будет шесть часов на демонтаж фрагмента обшивки "Союза МС-09"
Снятую деталь отправят на Землю, чтобы выяснить, кто просверлил отверстие в кораблеПодробнее
 Макрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во ФранцииМакрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во Франции
Президент осудил насилие, происходящее в ходе протестов "желтых жилетов"Подробнее
 Бутина сообщила суду в США, что готова отказаться от заявления о своей невиновностиБутина сообщила суду в США, что готова отказаться от заявления о своей невиновности
Адвокаты россиянки попросили организовать слушания, чтобы дать ей возможность изменить показания, сообщает BloombergПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейВ РоссииВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне В миреЧеловеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист ХашкаджиМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейЭкономикаКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили

Козак не стал обсуждать с белорусской делегацией скидку на газ

На Украине продлили арест российскому журналисту Вышинскому

Великобритания не стала приостанавливать выдачу инвестиционных виз

В Гусь-Хрустальном разбили мемориальную доску Солженицыну накануне 100-летия писателя

Путин пообещал обратить внимание генпрокурора на дело Пономарева

Росимущество утвердило докапитализацию Промсвязьбанка на 20 млрд рублей

СПЧ попросил Путина устранить помехи для чтения дел репрессированных родственников

"Локомотив" разгромил "Шальке 04" и вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Беспилотник ВВС США пять часов летал у линии разграничения в Донбассе

Вице-премьер Трутнев возглавит госкомиссию по Арктике

"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисах

"Богемская рапсодия" стала самой популярной композицией XX века на стриминговых сервисахПользователи Spotify, Apple Music и YouTube прослушали ее 1,6 млрд раз Подробнее

В Ивановской области прошел черный дождь

Михаил Федотов предложил реформировать законодательство о митингах

Глава СПЧ предложил вернуть Дню Конституции статус праздника

В "Роскосмосе" заявили о начале "лунной гонки" между Россией, США и Китаем

Сбербанк впервые зафиксировал снижение потока клиентов в отделениях

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестСекреты генома гигантских черепах, приближение космоса к Земле и защитный эффект кофе Подробнее

Маск намекнул на скорое появление прототипа первого пикапа Tesla

За две недели на Украину не пустили больше тысячи россиян

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');