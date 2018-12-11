Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Британский астрофизик Джейми Фарнс предложил космологическую модель, в которой отрицательная масса производится с постоянной скоростью на протяжении всей эволюции Вселенной. Эта модель кажется неестественной, однако она хорошо объясняет большинство эффектов, которые принято приписывать темной материи или темной энергии — в частности, расширение Вселенной, наблюдаемый фон реликтового излучения, образование крупномасштабной структуры, гало и кривые вращения галактик. Впрочем, другие физики восприняли эту гипотезу скептически.

- Официальную границу космического пространства, так называемую линию Кармана, которая сегодня находится на высоте 100 километров над уровнем моря, предложили снизить на 20 километров. С такой инициативой к Международной астронавтической федерации обратилась Международная авиационная федерация, заседание с участием специалистов обеих федераций может пройти уже в 2019 году. Линия Кармана названа в честь Теодора фон Кармана, рассчитавшего, что на такой высоте плотность атмосферы становится настолько разреженной, что для создания достаточной подъемной силы летательному аппарату необходимо иметь скорость, равную или превышающую первую космическую.

- Ученые из Великобритании и США выяснили, каким образом гекконам удается бегать по воде. Передвигаться по воде, находясь почти полностью на ее поверхности, умеют многие животные: маленькие виды пользуются свойствами поверхностного натяжения, а большие бегают очень быстро, создавая в воде специальные воздушные полости для опоры. Исследователи выяснили, что гекконы — животные среднего размера — пользуются обоими этими механизмами, а вдобавок им помогает маневрировать их супергидрофобная чешуя.

- Исследователи частично объяснили защитный эффект кофе, который проявляется в снижении риска развития нейродегенеративных заболеваний, совместным действием двух его компонентов. Продолжительное потребление модельными мышами с болезнью Паркинсона низких доз кофеина и эйкозанил-5-гидрокситриптамида облегчило у животных поведенческие симптомы и снизило количество фосфорилированного α-синуклеина в нейронах. По-видимому, оба эти компонента кофе действуют через разные механизмы на одну и ту же мишень — фермент, препятствующий накоплению синуклеина.

- В геноме гигантских черепах обнаружены дополнительные, по сравнению с млекопитающими, копии генов, связанных с защитой организма от паразитов, вирусов, грибковых и бактериальных инфекций, а также ответственных за подавление роста злокачественных опухолей и усиление иммунного ответа. Кроме того, у гигантских черепах были найдены гены, участвующие в контроле процессов старения и в различных системах репарации ДНК. Продолжительность жизни этих животных обычно превышает 100 лет.

- Китай отправил к Луне посадочную платформу и луноход миссии "Чанъэ-4", которые в январе должны стать первыми аппаратами, совершившими мягкую посадку на обратную сторону Луны. Рядом с Луной аппараты уже ждет запущенный на полгода раньше спутник, который будет передавать сигналы между "Чанъэ-4" и Землей. У аппаратов есть несколько научных задач, включая изучение лунного грунта. Ему также предстоит провести эксперимент по созданию закрытой экосистемы с тутовыми шелкопрядами и растениями внутри посадочного модуля.

- Российский перспективный истребитель Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету. По своим характеристикам она будет аналогична уже принятой на вооружение гиперзвуковой ракете "Кинжал", но будет иметь меньшие размеры, чтобы умещаться во внутренних отсеках вооружения боевого самолета. Новый боеприпас планируется создать до 2027 года.

- Знаменитый "Эпос о Гильгамеше" — клинописный памятник аккадской литературы — известен во множестве версий, ни одна из которых не является полной. Ученые до сих пор находят в запасниках музеев или на раскопках клинописные таблички с новыми фрагментами текста, порой меняющими смысл, казалось бы, хорошо известных сцен. Так, недавно опубликованный новый фрагмент "Эпоса" позволяет полностью пересмотреть эпизод обольщения одного из героев, Энкиду, храмовой проституткой Шамхат. Читайте об этом подробнее в большом материале "Он Гильгамешу телом подобен..."