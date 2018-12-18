Порошенко заявил, что в мобилизации на Украине нет необходимости

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация на Украине находится под контролем государства и не требует объявления мобилизации, но в случае "открытой наземной агрессии РФ" она будет объявлена незамедлительно, заявляет президент Петр Порошенко.

"Сегодняшняя ситуация в стране полностью контролируется. Наши вооруженные силы и все силовые подразделения обеспечивают безопасность граждан", - сказал Порошенко во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом во вторник в Тернополе.

Он подчеркнул, что на случай агрессии у него "все указы о мобилизации заготовлены" и не придется "бегать и спрашивать разрешения" у Верховной Рады.

Порошенко напомнил обстановку в украинском парламенте во время рассмотрения указа о введении военного положения, когда некоторые депутаты предлагали провести социологический опрос о введении военного положения. "А потом - социологические опросы - защищать нам государство или нет. Так они представляют себе защиту государства. Сейчас защита государства возложена на плечи верховного главнокомандующего, и он несет ответственность перед украинским народом. Я заверяю вас, я действовал и будут действовать решительно, чтобы охранять украинское государство, и, имея армию, мы будем действовать эффективно", - сказал президент.

Он также напомнил, что в настоящее время призывники срочной службы в зону проведения операции на Донбассе не направляются. "Они занимаются исключительно боевой подготовкой и обучением, но, если кто-то из них выскажет желание подписать контракт, пройти соответствующее обучение, лишь в этом случае, добровольно, он может принять участие в ООС (операции объединенных сил - ИФ)", - сказал Порошенко.

С 26 ноября на Украине действует военное положение. Поводом для этого стал инцидент в Керченском проливе с задержанием трех кораблей ВМС Украины.

После введения военного положения президент Украины Петр Порошенко заявил, что охрана границы с Россией будет усилена.

Ранее глава МИД РФ Лавров в интервью "Комсомольской правде" рассказал о готовящейся Украиной провокации. "Порошенко заявил, что военное положение он продлевать не будет, если только не последует провокации на линии соприкосновения на Донбассе или на административной границе с Крымом. У нас есть информация, ... о том, что на линии соприкосновения украинские военные сконцентрировали порядка 19 тысяч военных, большое количество техники, им в этом помогают британские и американские инструкторы", - заявил министр.

"Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, наша страна - это наши границы", - предупредил Лавров.