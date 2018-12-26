Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения в десяти областях Украины.

"Сейчас в 14.00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", - сказал он на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

Военное положение на Украине было введено с 14.00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября; его срок истек 26 декабря в 14:00. Оно затронуло 10 областей: Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую, а также внутренние воды Украины Азово-Керченской акватории.

Это решение было принято на следующий день после того, как российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины в районе Керченского пролива; при этом трое украинских военных получили ранения. Всего были задержаны 24 моряка.

По мнению властей Украины, Москва нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В Москве, в свою очередь, назвали инцидент провокацией Киева и заявили, что Украина нарушила ключевые положения международного права, создала угрозу для движения судов в акватории Азовского моря.