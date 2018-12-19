Беспилотник ВВС США около 11 часов вел разведку у западных границ России

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США во вторник совершил 11-часовой полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 9:30 по Москве, в течение около трех с половиной часов вел разведку к северу от границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой на высоте 15 тысяч метров. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, разведчик на протяжении около пяти часов курсировал вдоль границ Ленинградской и Псковской областей по линии от Финского залива до Латвии.

При этом в небе над Эстонией у границ России параллельным курсом с американским дальним беспилотником совершал полет стратегический разведывательный самолет RC-135W британских Королевских ВВС, который вылетел с авиабазы Уоддингтон в Англии.

Вернувшись затем в воздушное пространство Литвы, американский беспилотный разведчик продолжил курсировать вблизи границ Калининградской области перед тем, как взять курс на базу в Италии в районе 20:30 по Москве.

Во вторник у границ Калининградской области был также зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS, который осуществлял полет в воздушном пространстве Польши.

Утром после вылета с авиабазы Сигонелла в Италии маршрут полета американского беспилотника к российским рубежам на Балтике пролегал над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей.

В последний раз такой длительный полет американского разведывательного беспилотника вблизи западных рубежей России в регионе Балтики был зафиксирован 26 октября.

Наблюдатели отмечают, что в последнее время резко возросла интенсивность полетов американских и других натовских разведывательных самолетов у границ России на Черном море, на Балтике, в районе Баренцева моря, а также вблизи российских баз в Сирии.