В Кремле заявили, что Турция не пустит специалистов из США к российским С-400

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Москве полагают, что Турция не будет допускать американских специалистов к поставляемым Анкаре российским зенитным ракетным системам С-400, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как правило, осуществление военно-технического сотрудничества Российской Федерации с другими странами обязательно сопровождается юридическими обязательствами по нераскрытию определенных категорий чувствительной информации, связанной с этим взаимодействием", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, "такие же обязательства есть и с турецкой стороной".

Так он прокомментировал информацию американских СМИ о том, что Турция пообещала предоставить США доступ их технического персонала к российским системам С-400.

Песков также добавил, что перспективы поставок в Турцию американских ЗРК Patriot не связаны с выполнением контракта на продажу российских комплексов С-400, реализация этой сделки будет продолжена.

"Это не связанные процессы", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько продажа Турции систем Patriot может подорвать планы по продаже российских С-400, и как Москва смотрит на то, что у Анкары могут появиться системы из США и РФ.

"В данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Вы знаете, что проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, и он будет продолжен", - добавилПесков.

Отвечая на вопрос о том, доверяет ли Москва Анкаре в этом вопросе, Песков сказал: "Мы не видим никаких оснований не доверять нашим турецким партнерам".