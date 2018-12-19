В мире

Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot

Ранее глава МИД Турции заявил, что Турция не откажется от приобретения в России ЗРК С-400, назвав вопрос решенным

Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot
Фото: Reuters

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд, сообщил Пентагон.

По информации оборонного ведомства США, агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности сообщило, что одобрена продажа Турции 80 ракет Patriot и 60 других ракет, включая сопутствующее оборудование и радарные системы.

Ранее госдеп сообщал, что работает с Анкарой над вопросом о поставках Турции ракетных комплексов Patriot, чтобы удержать ее от приобретения российских С-400.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз - в пользу китайских комплексов, а второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Вашингтон предупреждал Анкару, что в случае приобретения российских комплексов откажет ей в продаже истребителей F-35.

В конце ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не откажется от приобретения в России ЗРК С-400, назвав вопрос решенным. "Эта сделка уже осуществлена, я не могу ее отменить", - сказал дипломат журналистам после встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

Чавушоглу добавил: "Но мне нужно больше, и я бы предпочел закупать (вооружения - ИФ) у своих союзников".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Турция

Новости по теме

В мире
Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем PatriotГосдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot
Ранее глава МИД Турции заявил, что Турция не откажется от приобретения в России ЗРК С-400, назвав вопрос решеннымПодробнее
 МВФ принял программу помощи для Украины на 14 месяцев на 3,9 млрд долларовМВФ принял программу помощи для Украины на 14 месяцев на 3,9 млрд долларов
Первый кредитный транш в рамках этой программы составит 1,4 млрд долларовПодробнее
 WSJ узнала о плане SpaceX привлечь $500 млн на развитие спутникового интернетаWSJ узнала о плане SpaceX привлечь $500 млн на развитие спутникового интернета
Проект предусматривает эксплуатацию на начальном этапе более 4 тыс. спутников, передающих интернет-сигнал с низкой околоземной орбитыПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
"Вояджер-2" в межзвездном пространстве, 3D-реконструкция как инструмент археологов и совместная еда для повышения кооперацииПодробнее
Глава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦГлава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦ
Митрополит Епифаний назвал недействительным решение Московского патриархата, низложившего двух архиереев за участие в Объединительном собореПодробнее
 Си Цзиньпин объявил о решительной победе Китая над коррупциейСи Цзиньпин объявил о решительной победе Китая над коррупцией
По словам председателя КНР, это удалось благодаря реформам и политике открытостиПодробнее
 Британский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеруБританский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеру
Лидера лейбористов не устраивает предложение Терезы Мэй голосовать в январе по вопросу выходу из ЕвросоюзаПодробнее
 Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и СевастополяГенассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма и Севастополя
Резолюцию внесла УкраинаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 декабря6 фото
18 декабря
Фотохроника 18 декабря
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧетверть российских работодателей начнет новый год с увольненийВ миреМВФ принял программу помощи для Украины на 14 месяцев на 3,9 млрд долларовВ РоссииЧисло сожалеющих о распаде СССР достигло максимума за последнее десятилетиеВ миреГосдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем PatriotКультураСкончался заслуженный артист РФ Олег МартьяновЭкономикаVisa сообщила о запуске собственного сервиса переводов по номеру телефона

CNN нашел подписанное Трампом письмо о намерении построить Trump Tower в Москве

"Роскосмос" заключил контракты на изготовление ракет для отправки грузовика и спутников "Гонец-М"

Рубль укрепился к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставке

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1%

Акции SoftBank Corp. подешевели на 14,5% на дебютных торгах после второго по объему IPO в истории

FedEx понизила прогноз годовой прибыли и сократит рабочие места

Жительница Челябинской области убила своего годовалого сына из мести мужу

Арбитражный суд и ФАС прекратили разбирательства о ценах на топливо ННК на Камчатке

Бывший первый вице-губернатор Приморья оштрафован на 6,3 млн руб. за незаконное участие в бизнесе

Двое жителей Иркутска получили сроки за изготовление "Боярышника"

Оставшихся на Хайнане хабаровских туристов вывезут 21 декабря

Одной из тем пресс-конференции Путина будет экономика на фоне агрессивной международной конъюнктуры

Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 19 декабря снизились

Четверть российских работодателей начнет новый год с увольнений

Четверть российских работодателей начнет новый год с увольненийРасширять штат собираются лишь 18% компаний Подробнее

В Иркутске участковый и двое его приятелей арестованы за групповое изнасилование

В МВД утверждают, что младший лейтенант в насилии не участвовал, но и не препятствовал ему Подробнее

Китайская компания построит судоремонтный завод на берегу Авачинской губы на Камчатке

Китай и США провели телефонные переговоры о торговле на уровне заместителей министров

В Подмосковье будут судить мошенников, похищавших люксовые машины из салонов

Суд подтвердил взыскание с "Транстелекома" 360 млн рублей налогов за фиктивный трафик

Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot

Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем PatriotРанее глава МИД Турции заявил, что Турция не откажется от приобретения в России ЗРК С-400, назвав вопрос решенным Подробнее

Рост японского экспорта резко замедлился в ноябре на фоне падения поставок в Азию

Охотники застрелили медведя, вышедшего на лыжную трассу в кузбасском курорте

Минприроды подготовит программу по связке месторождений Арктики с созданием инфраструктуры

Восемь человек задержаны в Эстонии по подозрению в отмывании денег в банке Danske

Ведомства изучат вопрос строительства трех СПГ-терминалов НОВАТЭКа

Нефть стабилизировалась после обвала более чем на $3

Brent поднялась до $56,4 Подробнее

Около 100 детей вернулись в Казахстан из зон боевых действий

Рейс с 24 туристами с Хайнаня прибыл в аэропорт Хабаровска

Власти Кузбасса опровергли слухи о введении возрастных ограничений для аниматоров

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');