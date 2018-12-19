Планы Турции по приобретению у США систем Patriot не помешают покупке российских С-400

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Планы Турции по покупке у США ракетных систем Patriot не означают, что Анкара откажется от приобретения российских С-400, сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией турецких официальных лиц.

"Турция планирует купить как системы Patriot, так и российские С-400, заявили два представителя турецкого руководства, знакомых с оборонной политикой своей страны", - говорится в сообщении.

Турция остановила выбор на системах Patriot, так как их можно быстро поставить на вооружение для того, чтобы страна была незамедлительно готова к противостоянию ракетным угрозам, отмечают источники.

Ранее Пентагон сообщил о том, что Госдеп одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд. Ранее Госдепартамент сообщал, что работает с Анкарой над вопросом о поставках Турции комплексов Patriot, чтобы удержать ее от приобретения российских С-400.

​Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса. Вашингтон предупреждал Анкару, что в случай приобретения российских комплексов откажет ей в продаже истребителей F-35.