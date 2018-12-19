Пентагон собрался полностью вывести войска из северо-восточной Сирии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Военное командование США готовится вывести свои войска из северо-восточной Сирии, сообщила в среду газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

По их данным, американские военные представители начали информировать партнеров в северо-восточной Сирии о своих планах немедленно начать вывод американских войск из региона, где они пытаются завершить кампанию против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Власти США разрабатывают планы по "полному" и "быстрому" выводу американского контингента из Сирии, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. По словам источника, решение о начале таких мероприятий принял президент США Дональд Трамп.

Телеканал напоминает, что контингент США в Сирии составляет примерно 2 тыс. человек, в основном его военнослужащие заняты тренировкой местных формирований для борьбы с ИГ.

Как отмечает The Wall Street Journal, этот шаг последовал за телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который пригрозил начать нападение на курдских партнеров Соединенных Штатов в Сирии.

Накануне спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США отказались от требования отставки президента Сирии Башара Асада как условия для урегулирования сирийского конфликта.