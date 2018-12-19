В Киеве заявили, что корабль ВМФ Великобритании прибыл в Одессу для обеспечения мореплавания

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Разведывательный корабль HMS Echo (H87) британского Королевского военно-морского флота утром в среду вошел в гавань Одесского морского порта для обеспечения свободы мореплавания, сообщается на сайте одесского филиала Администрации морских портов Украины.

Договоренность об этом визите была достигнута 21 ноября 2018 года во время пребывания в Лондоне министра обороны Украины Степана Полторака. "Тогда, выражая поддержку Украине, госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен корабль "для обеспечения свободы мореплавания в регионе", - подчеркивается в сообщении одесского филиала АМПУ.

Главное назначение HMS Echo (H87) - проведение исследовательских гидрографических или геодезических операций (в том числе в интересах подводного флота) и поддержка амфибийных операций, также возможно использование в качестве корабля управления, противоминного применения, поиска и идентификации подводных объектов.

Для выполнения поставленных задач HMS Echo оснащен современнейшими системами сбора данных, в том числе сканерами бокового обзора, многолучевым эхолотом, оборудованием для исследований проб воды и грунта и тому подобных задач. Вооружение корабля состоит из трех шестиствольных 7,62-мм пулеметов M134 Minigun, двух 20-мм зенитных скорострельных пушек "Эрликон" и четырех крупнокалиберных пулеметов.

По информации пресс-центра командования Военно-морских сил вооруженных сил Украины, визит корабля продлится до 22 декабря.

Как сообщается на странице ВМС ВСУ в фейсбуке, командир корабля капитан 2-го ранга Мэтью Уоррен заявил, что этот визит является очередным шагом Великобритании в поддержку Украины, и указал на важность объединения усилий для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

В свою очередь, начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВСУ вице-адмирал Андрей Тарасов подчеркнул, что это первый визит военного корабля в Украину после событий в районе Керченского пролива.

По его словам, сила Украины заключается именно в единстве и мощной поддержке стран-партнеров, а Великобритания одной из первых приходит на помощь и является надежным другом даже в сложных ситуациях.

Как сообщалось, 18 декабря разведывательный корабль "Эко" (HMS Echo) британского Королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.