Зашедший в Черноморье британский корабль "Эко" на Рождество останется в Румынии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Команда разведывательного корабля "Эко" (HMS Echo) британского Королевского Военно-морского флота, выполняющего задание в Черном море, будет встречать Рождество по западному календарю в румынском порту Констанца, сообщили городские СМИ, ссылаясь на портовые власти.

После трехдневного пребывания в Одессе на минувшей неделе британский разведывательный корабль в воскресенье пришел в Констанцу, где он будет находиться в течение рождественских праздников и вплоть до 26 декабря.

Как сообщалось, 17 декабря корабль вошел в акваторию Черного моря.

В пятницу британский министр обороны Гэвин Уильямсон, прибывший в Одессу, провел переговоры с украинским коллегой Семеном Полтораком. Оба министра поднимались на борт британского разведывательного корабля.

Уильямсон заявил, что визиты британских кораблей в этот регион необходимы в качестве демонстрации "нашего права заходить в такие порты, как Одесса, права военно-морских флотов иметь возможность действовать в Черном море". "Это не море России, это международное море", - подчеркнул он.

"Эко" официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Он оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение - три шестиствольных 7,62 мм пулемета M134, две 20 мм зенитные скорострельные пушки и четыре крупнокалиберных пулемета.

В конце ноября вслед за инцидентом у Керченского пролива Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ "Эко" "для обеспечения свободы мореплавания в регионе". Он также подтвердил, что в январе и феврале следующего года в рамках продления программы оказания Украине помощи в подготовке ее вооруженных сил туда будет направлен отряд британских военнослужащих из состава военно-морского флота, морской пехоты и армии.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.