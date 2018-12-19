Главные новости
В РоссииЗакон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесенияСпортМутко покинул пост президента РФСВ РоссииИркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасиловании
В мире

Британский разведывательный корабль "Эко" прибыл в Одессу

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Многоцелевой гидрографический исследовательский корабль "Эко" (HMS Echo) британского Королевского Военно-морского флота прибыл в среду в Одесский морской порт в рамках дружественного визита на Украину, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

"Во время визита запланировано проведение протокольной встречи делегации Командования Военно-морских сил ВС Украины с делегацией Королевских Военно-морских сил во главе с командиром корабля капитаном 2 ранга Мэтью Уорреном и проведение футбольного матча между экипажами кораблей двух стран", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Командования ВМС ВСУ в соцсети фейсбук.

В информации отмечается, что визит гидрографического судна продлится до 22 декабря.

Как сообщалось, разведывательный корабль "Эко" британского Королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря 18 декабря.

"Эко" официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Он оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение - 20 мм пушку и 7,62 мм пулемет.

В конце ноября британский министр обороны Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ "Эко" "для обеспечения свободы мореплавания в регионе". Он также подтвердил, что в январе и феврале следующего года в рамках продления программы оказания Украине помощи в подготовке ее вооруженных сил туда будет направлен отряд британских военнослужащих из состава военно-морского флота, морской пехоты и армии.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Одесса, Украина

Новости по теме

В мире
В Кремле заявили, что Турция не пустит специалистов из США к российским С-400В Кремле заявили, что Турция не пустит специалистов из США к российским С-400
Ранее американские СМИ сообщили, что Анкара пообещала предоставить такой доступ техническому персоналуПодробнее
 Боевики ИГ за два месяца казнили в Сирии почти 700 человекБоевики ИГ за два месяца казнили в Сирии почти 700 человек
Под контролем террористов оказалась территория в районе города Хаджин, куда ранее вошли военные из коалиции во главе с СШАПодробнее
 Financial Times назвала Джорджа Сороса человеком годаFinancial Times назвала Джорджа Сороса человеком года
Издание отмечает, что он стал символом либеральной демократии и открытости обществаПодробнее
 CNN нашел подписанное Трампом письмо о намерении построить Trump Tower в МосквеCNN нашел подписанное Трампом письмо о намерении построить Trump Tower в Москве
Ранее президент США подтверждал, что собирался построить небоскреб в России, однако никаких документов не подписывалПодробнее
Госдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем PatriotГосдеп США одобрил продажу Турции ракетных систем Patriot
Ранее глава МИД Турции заявил, что Турция не откажется от приобретения в России ЗРК С-400, назвав вопрос решеннымПодробнее
 МВФ принял программу помощи для Украины на 14 месяцев на 3,9 млрд долларовМВФ принял программу помощи для Украины на 14 месяцев на 3,9 млрд долларов
Первый кредитный транш в рамках этой программы составит 1,4 млрд долларовПодробнее
 WSJ узнала о плане SpaceX привлечь $500 млн на развитие спутникового интернетаWSJ узнала о плане SpaceX привлечь $500 млн на развитие спутникового интернета
Проект предусматривает эксплуатацию на начальном этапе более 4 тыс. спутников, передающих интернет-сигнал с низкой околоземной орбитыПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
"Вояджер-2" в межзвездном пространстве, 3D-реконструкция как инструмент археологов и совместная еда для повышения кооперацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 декабря6 фото
18 декабря
Фотохроника 18 декабря
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЗакон об обращении с животными принят Госдумой спустя восемь лет после внесенияСпортМутко покинул пост президента РФСВ РоссииИркутского полицейского уволили после обвинения в групповом изнасилованииВ РоссииГосдума приняла закон о декриминализации репостовВ миреВ Кремле заявили, что Турция не пустит специалистов из США к российским С-400В РоссииГосдума приняла закон об отмене национального роуминга

Киев отказался от предложения ЛНР и ДНР о новогоднем перемирии

Путин одобрил показатели для оценки эффективности работы руководителей регионов

Население России за январь-октябрь сократилось на 78,7 тыс. человек

Пентагон собрался полностью вывести войска из северо-восточной Сирии

Черчесов поблагодарил Мутко за работу в РФС

"Ростелеком" продал здание Центрального телеграфа в Москве за 2 млрд рублей

Реальные доходы населения РФ в ноябре упали на 2,9%

В ЕС начали готовиться к проведению Brexit без соглашения

Генпрокуратура потребовала от Минюста проверить движение Пономарева "За права человека"

Евро поднялся выше 77 рублей впервые с 9 ноября

Рубль подешевел в ожидании решения ФРС США по ставке Подробнее

Главы балашихинских избиркомов прокомментировали вбросы на губернаторских выборах

В Совфеде решили бороться с культурным "фастфудом" от "заморских русофобов"

Мужчина с мачете ранил трех человек в Лондоне

Недельные цены на бензин в РФ снизились впервые с середины августа

Бывшие заводы по уничтожению химоружия в РФ передадут инвесторам до 2025 года

Заведующую отделением больницы в Калуге признали виновной в смерти недоношенного ребенка

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');