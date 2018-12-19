Британский разведывательный корабль "Эко" прибыл в Одессу

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Многоцелевой гидрографический исследовательский корабль "Эко" (HMS Echo) британского Королевского Военно-морского флота прибыл в среду в Одесский морской порт в рамках дружественного визита на Украину, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

"Во время визита запланировано проведение протокольной встречи делегации Командования Военно-морских сил ВС Украины с делегацией Королевских Военно-морских сил во главе с командиром корабля капитаном 2 ранга Мэтью Уорреном и проведение футбольного матча между экипажами кораблей двух стран", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Командования ВМС ВСУ в соцсети фейсбук.

В информации отмечается, что визит гидрографического судна продлится до 22 декабря.

Как сообщалось, разведывательный корабль "Эко" британского Королевского Военно-морского флота вошел в акваторию Черного моря 18 декабря.

"Эко" официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем. Он оснащен многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных. Корабль также имеет вооружение - 20 мм пушку и 7,62 мм пулемет.

В конце ноября британский министр обороны Гэвин Уильямсон объявил, что в Черное море будет направлен гидрографический разведывательный корабль Королевского ВМФ "Эко" "для обеспечения свободы мореплавания в регионе". Он также подтвердил, что в январе и феврале следующего года в рамках продления программы оказания Украине помощи в подготовке ее вооруженных сил туда будет направлен отряд британских военнослужащих из состава военно-морского флота, морской пехоты и армии.

В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.