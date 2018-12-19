СМИ узнали о попытках Пентагона отговорить Трампа от вывода войск из Сирии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Пентагона негативно относятся к плану президента США Дональда Трампа полностью вывести американских военных из Сирии и пытались повлиять на его решение, сообщает в среду газета The New York Times.

"Сотрудники Пентагона в среду утром пытались отговорить президента от такого решения", - пишет издание.

"Они уверяли, что такой шаг предаст курдов, которые боролись на стороне американских военных в Сирии и теперь могут стать объектом атаки со стороны Турции", - подчеркивается в сообщении газеты.

При этом один неназванный американский чиновник заявил, что вывод войск с территории Сирии будет проведен частями в течение нескольких недель.

Ранее в среду президент США Д.Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ (Исламское государство, запрещено) в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал в твиттере.