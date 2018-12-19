В Минобороны Великобритании не согласились с заявлением Трампа о победе над ИГ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в среду выразил несогласие с заявлением президента США Дональда Трампа о полной победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

"Я абсолютно не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьезная угроза остается", - написал Эллвуд в своем твиттере.

I strongly disagree.

It has morphed into other forms of extremism and the threat is very much alive. https://t.co/wrRMTBJ4tX — Tobias Ellwood (@Tobias_Ellwood) 19 декабря 2018 г.

Ранее в среду Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ в Сирии. "Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он в твиттере.

Позднее Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.