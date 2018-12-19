В Турции связали решение США о выводе войск из Сирии с беседой Трампа и Эрдогана

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон принял решение о выводе всех американских войск с территории Сирии по итогам телефонной беседы между президентами США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана, сообщает в среду турецкий телеканал TRT.

По его данным, эта беседа состоялась в прошлую пятницу.

Между тем, как стало известно издающейся в ОАЭ англоязычной газете The National, "неожиданному заявлению предшествовали на прошлой неделе встречи высокого уровня и звонки в Турцию, Израиль и европейским союзникам". "Трамп в прошлую пятницу звонил турецкому коллеге Эрдогану, а в понедельник израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. Госсекретарь США Майк Помпео также разговаривал с израильским премьер-министром во вторник, а советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон звонил на этой неделе турецкому коллеге Ибрагиму Калыну", - пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее в среду Белый дом сообщил, что США в рамках перехода к новой фазе кампании против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) начали вывод контингента из Сирии.

"Пять лет назад ИГ была очень сильной и опасной силой на Ближнем Востоке, а теперь Соединенные Штаты одержали победу над халифатом. Эти победы над ИГ не означают конца глобальной коалиции (против ИГ - ИФ) или ее кампании. Мы начали возвращать войска США домой в то время, как мы переходим к следующей фазе этой кампании", - отмечается в заявлении Белого дома.

"Соединенные Штаты и их союзники готовы вновь, на любом уровне, защищать американские интересы, где это необходимо; и мы продолжим работать вместе, чтобы лишить радикальных исламистских террористов территории, финансирования, поддержки, а также любых способов просочиться через наши границы", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что США разгромили силы ИГ в Сирии, и что американские военные находятся в Сирии только ради этой цели.

"Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему (США - ИФ) находятся там во время президентства Трампа", - написал он на странице в твиттере.