Главные новости
В РоссииБольшая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнВ РоссииМнения россиян о правильности курса развития страны разделилисьВ РоссииПутин предложил уйти губернаторам, не справляющимся с нацпроектами
В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Главный в УПЦ сторонник автокефалии заявил, что рано радоваться созданию новой церкви

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Митрополит Черкасский и Каневский Софроний, многие годы бывший главным в УПЦ сторонником автокефалии, считает преждевременным радоваться созданию поместной церкви на Украине, поскольку на деле она может быть лишена реальной независимости.

"Нам всем необходимо воспринять последние события не на волнах эйфории, а взвешенно, с тем чтобы Украинская православная церковь была такой же независимой, как все другие поместные Церкви, чтобы она была лишена каких-либо рычагов влияния извне от кого-то", - говорится в заявлении митрополита Софрония, переданном в четверг в "Интерфакс".

Как сообщалось, опубликованный накануне объединительного собора устав новой церкви показал, что она будет зависимой от Константинополя гораздо больше, чем УПЦ зависит от Московского патриархата.

В миреВ распоряжение СМИ попала страница устава новой украинской церквиЧитать подробнее

По мнению митрополита, сейчас Украина обрела государственную независимость, поэтому есть "все основания" говорить и о создании независимой УПЦ. "На протяжении веков украинская история была частью истории Российской империи, с политической точки зрения не могло быть иной возможности высвободиться от лишней опеки Константинополя на исконных украинских землях", - отмечает он.

В частности, митрополит Софроний считает целесообразным совершать в независимой украинской церкви рукоположения во все степени священства без получения обязательного благословения Константинополя.

Кроме того, считает он, все архиерейские кафедры, монастыри, храмы и другое церковное имущество следует считать собственностью УПЦ. "Поэтому все организационные, кадровые и другие вопросы, связанные с жизнью УПЦ, должны решаться исключительно Священным Синодом самой УПЦ без какого-либо вмешательства извне", - пояснил митрополит.

Это касается и святого мира, которое используется в церковных таинствах. "Важно, чтобы оно варилось в Киево-Печерской лавре, как это было до 1917 года, а не привозилось из Константинополя, как предлагают", - считает он.

"За такую независимость - не частичную, а полную - мы будем искренне благодарны Константинопольской и другим поместным Церквам, которые готовы признать Украинскую православную церковь как равноправную во всем, что касается церковной жизни", - подчеркнул митрополит Софроний.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, РПЦ, Константинопольский патриархат

Новости по теме

В мире
Сенаторы США попросили Трампа пересмотреть решение о выводе войск из СирииСенаторы США попросили Трампа пересмотреть решение о выводе войск из Сирии
Авторы обращения опасаются "нежелательной" активизации Асада, Ирана или России в регионеПодробнее
 "Союз МС-09" с заделанным отверстием в бытовом отсеке отстыковался от МКС"Союз МС-09" с заделанным отверстием в бытовом отсеке отстыковался от МКС
Корабль вернет на землю 57-й экипаж МКСПодробнее
 Генпрокурор Бразилии обвинила президента страны в коррупцииГенпрокурор Бразилии обвинила президента страны в коррупции
Судебный процесс может начаться после одобрения решения бразильским парламентомПодробнее
 Албания выслала двух иранских дипломатовАлбания выслала двух иранских дипломатов
Один из них — посол ИранаПодробнее
Украина пригрозила уничтожением мостов и кораблей в Азово-Черноморском регионеУкраина пригрозила уничтожением мостов и кораблей в Азово-Черноморском регионе
По словам Александра Турчинова, береговая охрана будет усилена новыми и модернизированными ракетными комплексамиПодробнее
 Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из СирииДональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии
Ранее президент заявил, что сирийские силы "Исламского государства" разгромленыПодробнее
 Киев отказался от предложения ЛНР и ДНР о новогоднем перемирииКиев отказался от предложения ЛНР и ДНР о новогоднем перемирии
Самопровозглашенные республики Донбасса хотели ввести режим прекращения огня с 22 декабряПодробнее
 В Кремле заявили, что Турция не пустит специалистов из США к российским С-400В Кремле заявили, что Турция не пустит специалистов из США к российским С-400
Ранее американские СМИ сообщили, что Анкара пообещала предоставить такой доступ техническому персоналуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 декабря6 фото
19 декабря
Фотохроника 19 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБольшая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнВ РоссииМнения россиян о правильности курса развития страны разделилисьВ РоссииПутин предложил уйти губернаторам, не справляющимся с нацпроектамиМоскваВ Москве собрались удвоить штраф за неоплату парковкиВ РоссииОбвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева осужден на 18 летЭкономикаАкции "РусАла" и GDR En+ взлетели на 25-40% после известий о скором снятии санкций США

Встреча президента с избранными главами регионов пройдет на следующей неделе

Сотни сторонников Московского патриархата устроили молебен у стен Рады в Киеве

Президент РФ отметил сложность прогнозирования последствий выхода США из ДРСМД

Глава государства счел невозможной реставрацию социализма в России

"Ростех" рассказал о разработке ослепляющего оружия для спецназа

Турция сменила своего посла в России

Глава России заявил, что Бутина не выполняла в США каких-либо государственных заданий

"Это я вам ответственно заявляю, чего бы там она ни говорила", - сказал Владимир Путин на большой пресс-конференции Подробнее

Британский медиарегулятор объявил RT нарушителем правил вещания

Ofcom даст телеканалу время на ответ, прежде чем действовать дальше Подробнее

Путин заявил о необходимости наказаний за поругание символов государства в интернете

Главный в УПЦ сторонник автокефалии заявил, что рано радоваться созданию новой церкви

РФ будет и дальше оказывать помощь Донбассу

Лондонский аэропорт Гатвик объявил о масштабном сбое из-за активности беспилотников

Путин предложил уйти губернаторам, не справляющимся с нацпроектами

Путин предложил уйти губернаторам, не справляющимся с нацпроектамиПрезидент отметил, что некоторые показатели будут скорректированы правительством Подробнее

Сборная России сохранила 48-е место в рейтинге ФИФА

Лидерство сохранила Бельгия, позиции многих сборных не изменились; самые резкие передвижения зафиксированы у сборных Гайаны и Барбадоса - на три строчки Подробнее

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 21 декабря

Путин заявил, что уважает Кудрина и не согласен с его оценками роста экономики РФ

Gunvor в 2018 году увеличил поставки СПГ на 60%

Президент допустил, что реальные доходы россиян в 2018 году вырастут на 0,5%

Счетная палата РФ впервые опубликует годовой план проверок

Путин оценил инфляцию в РФ по итогам 2018 года в 4,1-4,2%

Поселок в Красноярском крае отрезало от "большой земли" из-за подтопления зимника

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');