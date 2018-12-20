Главный в УПЦ сторонник автокефалии заявил, что рано радоваться созданию новой церкви

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Митрополит Черкасский и Каневский Софроний, многие годы бывший главным в УПЦ сторонником автокефалии, считает преждевременным радоваться созданию поместной церкви на Украине, поскольку на деле она может быть лишена реальной независимости.

"Нам всем необходимо воспринять последние события не на волнах эйфории, а взвешенно, с тем чтобы Украинская православная церковь была такой же независимой, как все другие поместные Церкви, чтобы она была лишена каких-либо рычагов влияния извне от кого-то", - говорится в заявлении митрополита Софрония, переданном в четверг в "Интерфакс".

Как сообщалось, опубликованный накануне объединительного собора устав новой церкви показал, что она будет зависимой от Константинополя гораздо больше, чем УПЦ зависит от Московского патриархата.

По мнению митрополита, сейчас Украина обрела государственную независимость, поэтому есть "все основания" говорить и о создании независимой УПЦ. "На протяжении веков украинская история была частью истории Российской империи, с политической точки зрения не могло быть иной возможности высвободиться от лишней опеки Константинополя на исконных украинских землях", - отмечает он.

В частности, митрополит Софроний считает целесообразным совершать в независимой украинской церкви рукоположения во все степени священства без получения обязательного благословения Константинополя.

Кроме того, считает он, все архиерейские кафедры, монастыри, храмы и другое церковное имущество следует считать собственностью УПЦ. "Поэтому все организационные, кадровые и другие вопросы, связанные с жизнью УПЦ, должны решаться исключительно Священным Синодом самой УПЦ без какого-либо вмешательства извне", - пояснил митрополит.

Это касается и святого мира, которое используется в церковных таинствах. "Важно, чтобы оно варилось в Киево-Печерской лавре, как это было до 1917 года, а не привозилось из Константинополя, как предлагают", - считает он.

"За такую независимость - не частичную, а полную - мы будем искренне благодарны Константинопольской и другим поместным Церквам, которые готовы признать Украинскую православную церковь как равноправную во всем, что касается церковной жизни", - подчеркнул митрополит Софроний.