В мире Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Верховная Рада обязала УПЦ сменить название

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Украинская церковь Московского патриархата должна указать в своем наименовании на принадлежность к РПЦ

Верховная Рада обязала УПЦ сменить название
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
Фото: Reuters

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Верховная Рада Украины приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

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В документе говорится, что УПЦ как "организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины" "обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны".

В связи с этим УПЦ будет обязана в своем уставном названии полностью указывать название той организации, частью которой она является, и центр которой находится за пределами Украины, с допустимым добавлением слов "в Украине".

Кроме того, сказано в документе, священникам УПЦ будет ограничен доступ в воинские части и соединения Вооруженных сил Украины.

Если УПЦ в течение четырех месяцев не внечет изменения в свое официальное название, ее устав утратит силу в части, которая определяет полное официальное название такой организации.

В настоящее время официальное название Украинской православной церкви, находящейся в каноническом единении с Московским патриархатом, - Украинская православная церковь (УПЦ).

В минувшую субботу Объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал руководителя этой структуры. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

Патриарх Константинопольский Варфоломей еще до собора предупредил главу УПЦ митрополита Онуфрия, что после избрания главы новой церкви он утратит свой титул митрополита Киевского и всея Украины.

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Теги: Украина, РПЦ

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