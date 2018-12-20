Британский медиарегулятор объявил RT нарушителем правил вещания

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Британский медиарегулятор Ofcom объявил, что увидел в действиях телеканала RT нарушения правил беспристрастности, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что по данным Ofcom телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 года.

У RT "теперь есть возможность дать нам объяснения, которые мы рассмотрим перед дальнейшими действиями", - говорится в сообщении Ofcom.

Дальнейшие действия, отмечает агентство, могут включать в себя санкции в отношении телеканала, в том числе - штраф или отзыв лицензии на вещание.