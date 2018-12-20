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RT в Великобритании грозит штраф в 250 тыс. фунтов или отзыв лицензии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Британский медиарегулятор Ofcom, ранее объявивший, что увидел в действиях телеканала RT нарушения правил беспристрастности, может применить против RT ряд мер, включая штраф в размере 250 тыс. фунтов (21,3 млн) стерлингов или отзыв лицензии.

Такие выводы следуют из положений Ofcom от 3 апреля 2017 года о санкциях в случае нарушения лицензии на вещание.

В документе уточняется, что при взимании штрафа "в большинстве случаев максимальные финансовые санкции в отношении коммерческих лицензий на теле- и радиовещание составляют 250 тыс. фунтов стерлингов или 5% от условного дохода вещательной компании, в зависимости от того, какая сумма больше".

Другие меры, имеющиеся в распоряжении Ofcom - сокращение или приостановка действия лицензии, запрет на повтор в эфире какой-либо передачи, требование от вещателя выпустить передачу с исправлением или с соответствующим разъяснением Ofcom тогда, когда медиарегулятор сочтет это нужным.

Решение регулятора по RT

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, Ofcom решил, что телеканал RT пренебрегал правилами беспристрастности: по данным медиарегулятора, телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 года.

Регулятор обнаружил нарушения принципа беспристрастности в передачах, которые телеканал транслировал с 17 марта по 26 апреля. Медиарегулятор отмечает, что передачи транслировались "после событий с отравлением" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери 4 марта этого года.

Агентство Associated Press отмечет, что нарушения обнаружены в передачах "в основном посвященных отравлению Скрипалей и конфликту в Сирии".

В свою очередь в пресс-службе телеканала сообщили, что "регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей". "Сейчас мы изучаем выводы, которые представил регулятор, и примем решение о дальнейших шагах в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте RT.

По мнению телеканала, Ofcom не до конца учел аргументы, приведенные RT в ходе расследований.

Там добавили, что крайне разочарованы выводами британского регулятора, "большая часть которых проводилась по инициативе самого регулятора, а не зрителей".

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Теги: RT, Великобритания

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