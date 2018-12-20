Украинская православная церковь пообещала отстаивать свое название

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви назвали незаконным решение Верховной Рады лишить УПЦ ее названия, выразив готовность отстаивать его.

"Совершенно очевидно, что налицо вмешательство государства в дела церкви, превышение его полномочий и нарушение Конституции. Церковь может только сама переименоваться, а государство не имеет права этого делать", - заявил в четверг "Интерфаксу" глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.

Так он прокомментировал принятие Радой закона, обязывающего УПЦ указать в своем названии принадлежность к церкви с центром в "стране-агрессоре".

По словам Анисимова, "Украинская православная церковь будет бороться всеми правовыми способами против беззакония по отношению к самой себе". При этом представитель УПЦ затруднился ответить на вопрос, есть ли у украинской власти реальные административные возможности для такого переименования. "У нас вообще беззаконие - это реально. Проделки местечковой власти на хуторе близ Европы - вот что происходит нынче в отношении украинской церкви", - заявил собеседник агентства.

По его мнению, "называться православной как раз не имеет права созданная в прошлые выходные новая церковь". "Не нужно сбивать людей с толку. Православная церковь на Украине есть, и всегда была. Они не имеют права имитировать то, чем не являются", - подчеркнул Анисимов.