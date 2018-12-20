Депутаты Верховной рады подрались после принятия закона о лишении УПЦ ее названия

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В зале заседаний Верховной Рады произошла потасовка между депутатами после того, как парламент проголосовал за документ, обязывающий Украинскую православную церковь указать свою принадлежность к Церкви с центром в "стране-агрессоре".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после голосования и принятия закона народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич сорвал с трибуны парламента прикрепленный плакат с изображением лидера общественного движения "Украинский выбор - Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука за решеткой и надписью "Агента Путина Медведчука - под суд".

Нардеп из фракции "Народный фронт" Юрий Береза подбежал к Шуфричу и отобрал у него плакат. К этому моменту на пространстве у трибуны уже собрались несколько десятков парламентариев из обеих фракций.

После того, как плакат оказался в руках у Березы, между группой нардепов из "Оппозиционного блока" с одной стороны и представителями "Народного фронта" и некоторыми внефракционными парламентариями произошла короткая потасовка. По итогам стычки "нарфронтовцы" вновь вернули плакат к парламентской трибуне.

После инцидента спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании.

Как сообщалось, ранее в четверг Верховная Рада Украины приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. В документе говорится, что УПЦ как "организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины" "обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны".

Со своей стороны, в Украинской православной церкви назвали это решение незаконным и пообещали отстаивать свое название.