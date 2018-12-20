УПЦ попросила Порошенко отклонить закон о своем переименовании

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Украинской православной церкви (Московского патриархата) обратились к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой применить право вето к закону, обязывающему УПЦ (МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

"Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины применить к этому закону право вето", - говорится в заявлении юридического отдела УПЦ (МП) в связи с принятием Верховной Радой законопроекта.

В заявлении отмечается, что этот документ нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины, которые принадлежат к УПЦ (МП), а также не соответствует Конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Украина является светским государством, что делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений. А принуждение Украинской православной церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, которая может привести к непредсказуемым последствиям в обществе", - говорится в заявлении.

Ранее закон, обязывющий УПЦ указать в своем название на принадлежность к РПЦ, был принят Верховной Радой и направлен на подпись президенту.