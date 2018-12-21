Трамп объявил о грядущей отставке министра обороны

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны США генерал Джеймс Мэттис уйдет в отставку в конце февраля, сообщил президент Дональд Трамп в своем твитере.

"Генерал Джеймс Мэттис с отличием уйдет на пенсию в конце февраля, после того как в течение последних двух лет служил в моей администрации в качестве министра обороны", - написал президент США. Он отметил, что за время пребывания Мэттиса в должности был достигнут огромный прогресс, особенно в отношении приобретения новой боевой техники. "Вскоре будет назначен новый министр обороны. Я очень благодарен Джеймсу за его работу", - добавил Трамп.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim"s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

По информации агентства Associated Press, Мэттис сказал, что президент Трамп заслуживает министра обороны, чьи взгляды более сходны с его собственными.

Мэттис занимает пост министра обороны США с января 2017 года. Он участвовал в военных кампаниях с Персидском заливе, Афганистане и Ираке. За непримиримое отношение к исламским экстремистам он заслужил прозвище "Бешеный пес".

В среду Дональд Трамп объявил о полном выводе американских войск из Сирии.