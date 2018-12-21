Трамп заявил, что действия демократов приведут к приостановке работы правительства

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу напомнил, что если демократы в Сенате проголосуют против выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, то за этим последует приостановка работы правительства.

"Правительство приостановит работу сегодня, если демократы не проголосуют за безопасность на границе", - написал американский лидер в своем твиттере.

"Даже президент Рональд Рейган в течение восьми лет пытался построить стену на границе или забор, но не смог этого сделать. Другие тоже пытались. Но мы, так или иначе, сделаем это", - добавил Трамп.

Ранее Трамп посетовал в твиттере на американских демократов, заявив, что они не хотят безопасности на границе "исключительно по политическим причинам".

Приостановка работы правительства в США происходит, когда Конгресс не принимает или президент не подписывает законопроект об ассигнованиях для работы министерств, ведомств и программ.

Позже в пятницу сенат США рассмотрит временный бюджет, который включает $5,7 млрд на возведение стены на границе с Мексикой. Ранее его одобрила Палата представителей.