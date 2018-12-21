Большинство американцев оказались недовольны работой Трампа

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Большинство американцев не устраивает работа Дональда Трампа на посту президента США, свидетельствуют данные опроса, проведенного в пятницу агентством Associated Press.

56% респондентов выразили недовольство работой американского президента, в то время как 42% одобрили его действия.

58 % (шесть из десяти) полагают, что президент пытался воспрепятствовать расследованию дела о предполагаемых связях его предвыборного штаба с Россией. При этом среди опрошенных американцев нет консенсуса по поводу того, заслуживает ли по этой причине Трамп импичмента.

При этом, 51% респондентов полагают, что Трамп должен быть смещен с поста президента страны, если спецпрокурор Роберт Мюллер установит, что президент пытался помешать работе ФБР, хотя лично сам не имел порочащих контактов с Россией

46% опрошенных, напротив, считают, что в таком случае американского лидера не следует подвергать импичменту.

Среди респондентов-республиканцев популярность Трампа высока - восемь из десяти человек его поддерживают. Среди демократов его работой доволен один из десяти опрошенных.